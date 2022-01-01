Промокоды Payps | Октябрь 2022
Микрозайм PayPS: быстрое решение в трудной ситуации
Никто не застрахован от финансовых трудностей, а платить нужно всегда в полном объеме и в срок. Нет нужды обращаться в банк с высокими процентами и кипами документов – вам поможет МФО Pay P.S. Вас ждет выдача займов на минимальных условиях и с максимальной выгодой для клиентов: оформление занимает не более 20 минут!
О компании
Свой товарный знак компания официально зарегистрировала в 2014 году, и на текущий момент имеет массу положительных отзывов от многочисленных клиентов. МФО находится в составе Союза микрофинансовых организаций и зарегистрирована в Государственном реестре. Здесь можно оформить кредит PayPS, не выходя из дома, на сумму от 3 до 15 тысяч рублей на срок до 6 месяцев под 1%, не говоря уже о наличии условий с беспроцентным периодом – ключевое отличие от конкурентов на рынке финансовых услуг.
Отметим самые крупные преимущества организации:
- обслуживание клиентов круглосуточно в режиме 24/7
- отсутствие скрытых комиссий и кредитных планов. Займ подбирается индивидуально, в зависимости от потребностей и возможностей клиента
- онлайн-заявка обрабатывается оперативно (не более 15 минут) + мгновенный перевод денежных средств на карту
- огромное количество способов для комфортной оплаты
- минимальные требования к заемщику при оформлении займа
Требования к заемщику для оформления и возможности получения средств
Компания лояльна к возможным клиентам и предлагает минимум условий:
- гражданство РФ
- возраст от 18 лет
- постоянный источник дохода
- наличие постоянной регистрации на территории России
- наличие электронной почты и активного номера телефона
Возможно получить финансы даже с плохой кредитной историей, пенсионерам, женщинам в декрете – уровень лояльности очень высок! При оформлении займа клиенту доступно несколько вариантов для получения денежных средств; на карты большинства банков РФ систем МИР, Visa или MasterCard (перевод моментальный), по системе Contact (перевод в течение 2-х часов). Выгода при получении PayPS займа онлайн на карту – экономия времени, личных средств и сил, деньги будут вашими всего за 15 минут!
Где искать скидочные промокоды PayPS
Не упустите свою возможность указать актуальный промокод ПэйПС при подаче заявки, чтобы получить персональные условия: от сниженной ставки до дополнительных денег к одобренной сумме! Все действующие купоны PayPS на скидку размещены в каталоге надежного сервиса-агрегатора BeriBuy. Здесь они обновляются каждый день, чтобы вам не пришлось иметь дело с просроченными промокодами. Выбирайте самый выгодный код и пользуйтесь им, чтобы экономия была максимальной и очевидной!
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