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Промокоды Карло Пазолини | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин Pazolini

Несколько фактов о магазине:

  • Бренд открыт в 1991 году.

  • За время своей работы он стал одним из самых популярных магазинов в сегменте accessible luxury.

  • Производство компании сосредоточено в Италии, Испании и Китае.

  • Есть бутики в 5 странах мира: России, Украине, Молдове, Азербайджане, Италии.

  • У бренда есть удобный интернет-магазин.

  • На сайте и в бутиках действует бонусная система.

  • Регулярно появляются промокоды Pazolini, дающие скидки вплоть до 50%.

  • До и после вашего дня рождения у вас есть 5 дней. В течение них вы получаете скидку в 10% на любые товары.


Промокод Carlo Pazolini
 

Скидки и промокоды Carlo Pazolini

О некоторых скидках мы уже упомянули. Теперь поговорим о них подробнее.

 

Бонусная система предоставляет вам баллы за покупки. Иметь специальную карту с индивидуальным кодом или вводить при покупке промокод Карло Пазолини вам не нужно. Достаточно назвать номер телефона.

 

 

За покупки по полной цене на бонусный счет начисляется 10% от выплаченной суммы в виде баллов. Если вы берете товар со скидкой, то только 5%. Когда вы накопите нужную сумму, можете потратить бонусы, оплатив ими до 30% от вашего следующего приобретения.


Карло Пазолини акции и скидки

 

 

 

Еще один способ экономии — это промокод на скидку. Его вы можете получить на этой странице. Здесь собраны все самые выгодные предложения от сотен магазинов. Кроме этого, сервис предоставляет кэшбэк на покупки практически всех из них.

 

 

 

Чтобы получить скидку, нужно ввести код купона на сайте самого магазина. Сумма заказа изменится автоматически.

 


 

 

 

 

Регулярно на сайте бренда проводятся акции и распродажи. Самые масштабные – это КиберПонедельник и Черная Пятница. Во время них вы можете получить в Карло Пазолини скидки на обувь вплоть до 50%. Учитывая, что это достаточно дорогой магазин, возможность такой экономии – это большая удача.

 

 

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