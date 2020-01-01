Скидки и промокоды Carlo Pazolini

О некоторых скидках мы уже упомянули. Теперь поговорим о них подробнее.

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За покупки по полной цене на бонусный счет начисляется 10% от выплаченной суммы в виде баллов. Если вы берете товар со скидкой, то только 5%. Когда вы накопите нужную сумму, можете потратить бонусы, оплатив ими до 30% от вашего следующего приобретения.





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