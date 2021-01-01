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Купоны на скидку Пэк Молл | Август 2021
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Интернет-магазин ПЭК Молл: надежные автозапчасти и аксессуары

Интернет-площадка от крупного перевозчика грузов pecmall.ru – находка для клиентов сегмента B2B и B2C. В маркетплейсе можно заказывать аксессуары и автозапчасти с минимальным сроком доставки, сотрудничая с проверенными временем поставщиками. А опытные покупатели знают и о возможности применять здесь промокоды для получения дополнительных льгот.

Информация о маркетплейсе

ПЭК Молл – это маркетплейс от логистического оператора, созданный специально для сферы грузоперевозок и автотранспорта. Сотрудничать с площадкой могут как покупатели, так и поставщики, размещая либо приобретая здесь запчасти для мотоциклов, грузовых и легковых автомобилей, а также диски и шины. Вместе с товарами можно сразу же оформить стандартные услуги грузоперевозки. Каждому клиенту гарантирована прозрачная отчетность, а также соблюдение сроков поставки продукции и быстрая транспортировка.

интернет магазин пэк молл

Среди главных достоинств интернет-магазина:

  • Налаженная структура грузоперевозок
  • Возможность клубных (совместных) закупок для группы покупателей
  • Простая схема возврата и обмена товара
  • Более тысячи пунктов выдачи и 200 складов

Купон ПЭК Молл – ваша простая экономия

Чтобы получать скидку на каждый заказ комплектующих для легковых и грузовых автомобилей, вам пригодится купон на скидку ПЭК Молл. Специальный промокод с ограниченным сроком действия активируется при оформлении заказа. Он может дать покупателю понижение прайса либо бесплатную доставку.

пэк молл купон на скидку

Искать выгодный промокод удобнее всего на партнерской площадке БериБай. Она сотрудничает с ПЭК Молл и размещает в своем каталоге только актуальные промокоды. Клиенту остается скопировать купон и указать его во время заказа запчастей для авто на сайте интернет-магазина.

 

Выгодное сотрудничество с хорошими скидками

Не ждите крупной акции от pecmall.ru – вооружайтесь скидочным промокодом с сервиса БериБай и заказывайте по оптимальному тарифу быструю транспортировку от крупнейшего грузоперевозчика. С онлайн-маркетом любые запчасти будут доставлены точно в срок – достаточно выбрать все необходимое из широкого каталога товаров и оформить покупку с промокодом!

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