Интернет-площадка от крупного перевозчика грузов pecmall.ru – находка для клиентов сегмента B2B и B2C. В маркетплейсе можно заказывать аксессуары и автозапчасти с минимальным сроком доставки, сотрудничая с проверенными временем поставщиками. А опытные покупатели знают и о возможности применять здесь промокоды для получения дополнительных льгот.

Информация о маркетплейсе

ПЭК Молл – это маркетплейс от логистического оператора, созданный специально для сферы грузоперевозок и автотранспорта. Сотрудничать с площадкой могут как покупатели, так и поставщики, размещая либо приобретая здесь запчасти для мотоциклов, грузовых и легковых автомобилей, а также диски и шины. Вместе с товарами можно сразу же оформить стандартные услуги грузоперевозки. Каждому клиенту гарантирована прозрачная отчетность, а также соблюдение сроков поставки продукции и быстрая транспортировка.

Среди главных достоинств интернет-магазина:

Налаженная структура грузоперевозок

Возможность клубных (совместных) закупок для группы покупателей

Простая схема возврата и обмена товара

Более тысячи пунктов выдачи и 200 складов

Купон ПЭК Молл – ваша простая экономия

Чтобы получать скидку на каждый заказ комплектующих для легковых и грузовых автомобилей, вам пригодится купон на скидку ПЭК Молл. Специальный промокод с ограниченным сроком действия активируется при оформлении заказа. Он может дать покупателю понижение прайса либо бесплатную доставку.

Искать выгодный промокод удобнее всего на партнерской площадке БериБай. Она сотрудничает с ПЭК Молл и размещает в своем каталоге только актуальные промокоды. Клиенту остается скопировать купон и указать его во время заказа запчастей для авто на сайте интернет-магазина.