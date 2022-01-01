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Промокоды ПЭК | Сентябрь 2022

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Служба доставки ПЭК: ваш надежный партнер

Личные вещи, мебель, важные документы – отправить любые товары можно на сайте Pecom, не выходя из дома! Доверьтесь надежному транспортному партнеру с оптимальной ценовой политикой!

О транспортной компании

Осуществляя автомобильные грузоперевозки, ПЭК работает по всей территории РФ с 2001 года. Фирма успешно транспортировала грузы и товары свыше, чем для 3,5 миллионов клиентов, работая как с физическими лицами, так и с интернет-магазинами и торговыми сетями.

Среди главных достоинств организации:

  • Наличие большого спектра дополнительных услуг (экспресс-доставка, страхование, погрузо-разгрузочные работы, также можно в ПЭК заказать доставку груза до двери)
  • Возможность воспользоваться скидкой по купону
  • Более 250 отделений для удобного получения
  • Круглосуточный спутниковый мониторинг перевозок

Транспортная компания Pecom.ru

Где и как использовать промокоды ПЭК

Если вы хотите получить выгодные скидки на перевозку, обязательно используйте актуальные купоны ПЭК. Они уже ждут вас на проверенном сервисе BeriBuy. Пользоваться такими кодами просто: выбирайте самый интересный, копируйте и указывайте на сайте, оформляя международные перевозки или междугородние.

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