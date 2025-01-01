Для удобства своих покупателей, онлайн-маркет Перекресток создал огромный раздел "Акции и скидки". Сюда попадают только действующие предложения с товарами по сниженной стоимости, различные акции с получением подарков, суперцены недели и не только. Раздел находится прямо на сайте магазина - зайдя сюда, вы можете отфильтровать акции по тематикам (продукты, бьюти, детство, товары для дома и не только). У каждого предложения удобно указан срок действия прямо на главной странице, вам даже не понадобится заходить внутрь. Просто выбирайте самые выгодные предложения и пользуйтесь ими!

Интернет-магазин Перекресток удивляет не только всегда богатым ассортиментом продукции, но и регулярными прямыми эфирами. Заглянув в этот раздел на сайте, вы всегда увидите как тематику и дату предстоящего прямого эфира, так и записи предыдущих мероприятий. Участвуя в подобных прямых эфирах, можно узнать современные рецепты, научиться накрывать праздничный стол всего за 5000 рублей или освоить все тонкости сервировки. А еще на подобных стримах часто разыгрываются приятные скидки или подарки от Перекрестка - не упустите возможность принять участие!

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Полезно разобраться, как узнать, сколько баллов на карте Перекресток. Проверить свой баланс можно несколькими вариантами:

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Перед добавлением продуктов в корзину многие интересуют вопросом, как узнать наличие товара в Перекрестке. Сделать это просто – в каталоге представлены только те продукты, которые точно есть в наличии. Если определенный продукт отсутствует, он временно исчезает из каталога, либо сопровождается надписью «нет в наличии».

Для того, чтобы заказать продукты с доставкой на дом из интернет-магазина «Перекресток Впрок», нужно сделать несколько простых шагов:

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