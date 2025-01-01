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Промокоды Перекресток Впрок | Январь 2025

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Преимущества интернет-магазина Перекресток

Перекрёсток – это сеть продуктовых магазинов по всей России. Чтобы закупиться в нем, вам необязательно выходить из дома. У компании есть удобный интернет-магазин.

У него масса преимуществ:

  • Магазин доставляет продукты, срок годности которых не меньше 50%. Например, если печенье хранится год, то к вам не попадет упаковка, выпущенная более 6 месяцев назад.
  • От любой позиции в заказе можно отказаться, даже в момент доставки. Это особенно удобно при выборе овощей и мяса. Важно узнать, как они выглядят, перед покупкой. Если внешний вид продуктов вас не устроит, просто откажитесь.
  • В магазине Перекресток есть промокод на первую покупку онлайн. Если вы хотите испробовать магазин, и не уверены, будет ли пользоваться им в дальнейшем, такая скидка придется только кстати.
  • И на складе, и в машине доставки поддерживается постоянная температура, которая необходима для хранения пищи. Замороженные продукты доставляются в боксах с сухим льдом.
  • Вы можете сами выбрать, в какое время вам привезти заказ. Доставка работает с 8:00 до 24:00.
  • Компания регулярно проводит распродажи. В этом году магазин даже не обошел стороной популярные сегодня КиберПонедельник и Черную Пятницу.
  • Доступны любые способы оплаты. Вы сможете провести платеж, как при оформлении, так и при получении товара. У курьеров есть переносные терминалы, позволяющие расплачиваться картами любых банков.
  • У магазина есть бонусная система. Правда, дает Перекресток не купон на скидку, а полноценную банковскую карту. Она не только предоставляет бонусы и скидки, ей можно оплачивать любые покупки в обычных магазинах и в интернете.

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Как заказать продукты домой в Перекресток.ру

Для того, чтобы заказать продукты с доставкой на дом из интернет-магазина «Перекресток Впрок», нужно сделать несколько простых шагов:

  • Воспользовавшись каталогом либо поисковой строкой, нужно найти нужные вам продукты и добавить их в корзину
  • Кнопками «+» и «-» в корзине нужно отрегулировать количество товаров до необходимого
  • В корзине необходимо указать дату и временной интервал для доставки, а также адрес и свои контактные данные для связи
  • Перейдя к оформлению заказа, нужно заполнить обязательные поля – способ подтверждения заказа, способ оплаты и др.
  • Также введите промокод на скидку в поле для кода, для уменьшения суммы заказа.
  • После проверки данных и нажатия кнопки «оформить заказ» вы получите подтверждение с номером заказа

Перед добавлением продуктов в корзину многие интересуют вопросом, как узнать наличие товара в Перекрестке. Сделать это просто – в каталоге представлены только те продукты, которые точно есть в наличии. Если определенный продукт отсутствует, он временно исчезает из каталога, либо сопровождается надписью «нет в наличии».

Клуб «Перекресток»  - выгода для каждого

Любой покупатель может стать участником клуба лояльности магазина. Для этого достаточно завести карту персональных скидок (виртуальную или пластиковую) и указывать ее во время каждой интернет-покупки. За каждые десять рублей в чеке на карточку начисляется 1 бонусный балл. Тратить бонусы можно по курсу 10 баллов = 1 рубль. Также все владельцы карт регулярно получают персональные предложения и рекомендации, а при выборе любимого продукта в личном кабинете на сайте получают на него скидку 20%.

Полезно разобраться, как узнать, сколько баллов на карте Перекресток. Проверить свой баланс можно несколькими вариантами:

  • Посмотреть информацию на чеке после очередного заказа
  • В личном кабинете мобильного приложения «Мой Перекресток»
  • Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-95-55

Умное решение от Перекрестка

Если вы любите питаться по-домашнему, не тратя при этом массу времени на готовку и мытье посуды - интернет-магазин Перекресток предлагает отличное решение: готовую еду собственного производства в широком ассортименте. В категории "Умное решение" можно найти готовые завтраки, супы и вторые блюда, салаты, выпечку и сэндвичи, а также порции увеличенного размера для любителей сытно пообедать, или блюда специально для тех, кто соблюдает пост. Прямо на сайте выбирайте рацион на день для всей семьи и оформляйте заказ с быстрой доставкой на дом: с Перекрестком питаться можно не только вкусно, но и недорого!

Прямые эфиры: кулинарные секреты с Перекрестком

Интернет-магазин Перекресток удивляет не только всегда богатым ассортиментом продукции, но и регулярными прямыми эфирами. Заглянув в этот раздел на сайте, вы всегда увидите как тематику и дату предстоящего прямого эфира, так и записи предыдущих мероприятий. Участвуя в подобных прямых эфирах, можно узнать современные рецепты, научиться накрывать праздничный стол всего за 5000 рублей или освоить все тонкости сервировки. А еще на подобных стримах часто разыгрываются приятные скидки или подарки от Перекрестка - не упустите возможность принять участие!

Все акции - на одной странице

Для удобства своих покупателей, онлайн-маркет Перекресток создал огромный раздел "Акции и скидки". Сюда попадают только действующие предложения с товарами по сниженной стоимости, различные акции с получением подарков, суперцены недели и не только. Раздел находится прямо на сайте магазина - зайдя сюда, вы можете отфильтровать акции по тематикам (продукты, бьюти, детство, товары для дома и не только). У каждого предложения удобно указан срок действия прямо на главной странице, вам даже не понадобится заходить внутрь. Просто выбирайте самые выгодные предложения и пользуйтесь ими!

Как получить в Перекрестке Впрок промокод?

Есть несколько способов экономии на покупках. Самый простой — это промокод в интернет-магазин Перекресток. Они бывают разными. Одни дают скидку в несколько процентов, другие предоставляют бонусы.

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