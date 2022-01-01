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Промокоды Perfect World | Декабрь 2022

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Игра Perfect World – стань могучим правителем в небесных просторах

Если вы любите нескучный досуг, этот сюжет точно захватит надолго! Вас ждут большие перемены: станьте могучим правителем и покорите весь мир в поисках новых приключений.

Об игре

Примите участие в приключениях бескрайней вселенной Perfect World – онлайн на серверах с 30 миллионами игроков по всему миру! Огромный живой мир, мистические существа, увлекательные полеты на собственных крыльях, полные сокровищ подземелья и загадочные древние города - сайт игры Перфект Ворлд представляет новое дополнение «Тайны солнца и луны» с уникальным обновлением:

  • Новые локации в Западных Землях;
  • Рейд в подземелье Остров Рыцарей;
  • Переработка классовых умений;
  • Продолжение Хроник Героев и др.

Перфект Ворлд онлайн

Выбери героя, заточи оружие и надевай доспехи – история только начинается!

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Перфект Ворлд промокоды

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