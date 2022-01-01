Промокоды Perfect World | Декабрь 2022
Игра Perfect World – стань могучим правителем в небесных просторах
Если вы любите нескучный досуг, этот сюжет точно захватит надолго! Вас ждут большие перемены: станьте могучим правителем и покорите весь мир в поисках новых приключений.
Об игре
Примите участие в приключениях бескрайней вселенной Perfect World – онлайн на серверах с 30 миллионами игроков по всему миру! Огромный живой мир, мистические существа, увлекательные полеты на собственных крыльях, полные сокровищ подземелья и загадочные древние города - сайт игры Перфект Ворлд представляет новое дополнение «Тайны солнца и луны» с уникальным обновлением:
- Новые локации в Западных Землях;
- Рейд в подземелье Остров Рыцарей;
- Переработка классовых умений;
- Продолжение Хроник Героев и др.
Выбери героя, заточи оружие и надевай доспехи – история только начинается!
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Выигрывай не только на поле битвы, но и при оплате, используя промокоды Perfect World. При оплате примени купоны на скидку от проверенного агрегатора промокодов BeriBuy и получай выгоду в виде приятной экономии. Промокоды Перфект Ворлд уже действуют – поторопись!
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