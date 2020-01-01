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Промокоды Перфекто | Ноябрь 2020

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О бренде Перфекто

Perfect.ru – это крупнейший магазин сантехники в России. Здесь вы найдете продукцию от десятков мировых брендов.


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От других подобных магазинов Perfecto отличается собственной службой доставкой, сетью пунктов самовывоза.

 

 

 

Преимущества

 

  • цены на 20–30% ниже, чем у конкурентов;

  • товар доставят за 1–2 дня;

  • 79% представленной продукции есть на собственном складе;

  • выбор способов оплаты;

  • более 100 тыс. единиц товаров;

  • официальная гарантия производителя.


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Промокод Perfecto

Распродажи и акции проводятся регулярно, но это не единственный способ сэкономить. В Перфекто промокод позволит вам получить скидку в любое время.

 

Нужно только ввести код при оформлении заказа. Сумма снизится автоматически. Если купон Перфекто дает не скидку, а бонус, он прибавится к корзине.


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Еще для вас доступен кэшбэк от Перфекто. После оплаты и доставки на бонусный счет покупателям возвращается процент от потраченной суммы.

 

 

 

Все эти способы экономии доступны на сайте БериБай. Здесь же вы найдете информацию об акциях из сотен других магазинов.

 

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