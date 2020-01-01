Промокоды ПетОнлайн | Ноябрь 2020
О магазине Pet-Online.ru
ПетОнлайн – это интернет-магазин товаров для животных. Он начал свою работу в 2013 году.
У компании есть розничные магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Сайтом можно воспользоваться из любой точки страны.
Ассортимент и услуги
На страницах ПетОнлайн есть все необходимые товары для животных. Все нужное найдут не только любители кошек, собак, грызунов и птиц, но и заводчики, животноводы, фермеры.
В магазине 10 тыс. товаров:
- корма и лакомства;
- мебель для животных;
- аквариумы и террариумы;
- аксессуары для выгула;
- одежда и обувь;
- туалеты и наполнители;
- игрушки;
- витамины.
На сайте работают профессиональные ветеринары, готовые проконсультировать по любому вопросу. Плюс есть техническая поддержка, которая может дать базовые советы: подберет корм, уточнит наличие, состав, порекомендует выгодные предложения.
Спецпредложения ПетОнлайн
Уход за любимыми питомцами – это большая статья расходов. Pet-Online.ru это понимает и готов давать скидки.
На сайте есть раздел «Спецпредложения». Здесь вы купите товары с дополнительной выгодой или получите подарок. Постоянно проводится акция «10+2», меняются только виды корма.
Скидки и промокоды ПетОнлайн
На сайте регулярно проводят распродажи и акции, но это единственный способ экономии. Вы можете воспользоваться кодом купона при оформлении заказа. Поле, куда нужно его вставить, находится в корзине.
Такие купоны дают скидки от 5 до 20%. Найти все актуальные предложения можно на сайте БериБай.
Здесь же доступен и кэшбэк. Вы получите возврат с каждой своей покупки, если просто зайдете в магазин по особой ссылке.
Показать полностью >