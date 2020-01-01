ПетОнлайн – это интернет-магазин товаров для животных. Он начал свою работу в 2013 году.





У компании есть розничные магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Сайтом можно воспользоваться из любой точки страны.

Ассортимент и услуги

На страницах ПетОнлайн есть все необходимые товары для животных. Все нужное найдут не только любители кошек, собак, грызунов и птиц, но и заводчики, животноводы, фермеры.





В магазине 10 тыс. товаров:

корма и лакомства;



мебель для животных;



аквариумы и террариумы;



аксессуары для выгула;



одежда и обувь;



туалеты и наполнители;



игрушки;



витамины.

На сайте работают профессиональные ветеринары, готовые проконсультировать по любому вопросу. Плюс есть техническая поддержка, которая может дать базовые советы: подберет корм, уточнит наличие, состав, порекомендует выгодные предложения.