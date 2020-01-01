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Промокоды ПетОнлайн | Ноябрь 2020

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О магазине Pet-Online.ru

ПетОнлайн – это интернет-магазин товаров для животных. Он начал свою работу в 2013 году.


ПетОнлайн зоомагазин

 

 

У компании есть розничные магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Сайтом можно воспользоваться из любой точки страны.

 

 

 

Ассортимент и услуги

 

На страницах ПетОнлайн есть все необходимые товары для животных. Все нужное найдут не только любители кошек, собак, грызунов и птиц, но и заводчики, животноводы, фермеры.


зоотовары ПетОнлайн

 

 

В магазине 10 тыс. товаров:

 

 

  • корма и лакомства;

  • мебель для животных;

  • аквариумы и террариумы;

  • аксессуары для выгула;

  • одежда и обувь;

  • туалеты и наполнители;

  • игрушки;

  • витамины.

На сайте работают профессиональные ветеринары, готовые проконсультировать по любому вопросу. Плюс есть техническая поддержка, которая может дать базовые советы: подберет корм, уточнит наличие, состав, порекомендует выгодные предложения.

 

Спецпредложения ПетОнлайн

Уход за любимыми питомцами – это большая статья расходов. Pet-Online.ru это понимает и готов давать скидки.


Спецпредложения ПетОнлайн

 

 

На сайте есть раздел «Спецпредложения». Здесь вы купите товары с дополнительной выгодой или получите подарок. Постоянно проводится акция «10+2», меняются только виды корма.

 

 

 

Скидки и промокоды ПетОнлайн

 


Скидки ПетОнлайн
 

На сайте регулярно проводят распродажи и акции, но это единственный способ экономии. Вы можете воспользоваться кодом купона при оформлении заказа. Поле, куда нужно его вставить, находится в корзине.


промокод ПетОнлайн

 

 

Такие купоны дают скидки от 5 до 20%. Найти все актуальные предложения можно на сайте БериБай.

 

 

 

Здесь же доступен и кэшбэк. Вы получите возврат с каждой своей покупки, если просто зайдете в магазин по особой ссылке.

 

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