Промокоды Petrolplus (ППР) | Май 2023
Эффективный логистический менеджер вашего бизнеса
Доставки, перевозки, поставки и другие рабочие процессы бизнеса доверьте специалистам из крупнейшей отечественной экосистемы. Не упустите универсальный инструмент для оплаты заправки, ТО, моек, стоянок и других услуг для автопарка в режиме онлайн.
О компании
Финтех-оператор является лидером по оказанию услуг для бизнесменов и предпринимателей: свыше 65 000 организаций РФ и СНГ во всех секторах экономики. Получите все необходимые решения: топливные карты Петрол плюс для использования в 18 000+ известных АЗС, обслуживание автопарка, осуществление страхования и организация деловых или командировочных поездок. Специалисты сервиса помогут осуществлять аналитику, отчётность и т.д.
Ваша выгода:
- Кейс из 20+ предложений
- Персональный менеджер и доступность 24/7
- Сотрудничество с крупными АЗС
- Индивидуальных подход к каждому клиенту
Промокоды Petrolplus для выгодного сотрудничества
Начните использовать готовые решения и экономьте время и деньги с агрегатором BeriBuy – получите все привилегии сервиса, применив промокоды Петролплюс при оформлении. Купон на скидку сэкономит ресурсы для более важных целей.
Показать полностью >