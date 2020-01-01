Промокоды Pich Shop | Ноябрь 2020
PichShop
На сайте магазина PichShop приятно даже просто разглядывать товары. Здесь собраны дизайнерские вещицы от модных студий и брендов из 20 стран. Вы точно подберете подарок для всех своих близких и знакомых. Если найти Pich Shop промокод, сможете еще и сэкономить.
О магазине PichShop
В 2008 году его открыла команда энтузиастов. Изначальная идея проекта заключалась не только в подарках. Создатели PichShop считают, что любые повседневные вещи должны приносить радость своему владельцу. Поэтому так важны их внешний вид и функциональность.
У магазина действует доставка по России. Для оплаты сайт принимает все виды банковских карт, популярные электронные деньги и наличные при работе с курьерской службой.
Если ассортимент PichShop приведет вас в замешательство, купите подарочную карту. Вы дадите возможность человеку самому выбрать для себя что-то приятного.
В продаже есть стильные бумажные карты в подарочном конверте с приятной надписью. Если не можете вручить сертификат лично в руки, купите электронный вариант и пришлите его по почте или в мессенджере.
Ассортимент
В Pich Shop интернет-магазине продается 6 тыс. интересных товаров. Бренд сотрудничает с 40 поставщиками. Его подарки создают в Южной Корее, США, Европе и России. Магазин постоянно ищет новых молодых дизайнеров и производителей.
Здесь вы найдете подарки для себя и близких по любому поводу. Все товары поделены на категории:
- Дом;
- Кухня;
- Работа и учеба;
- Аксессуары;
- Одежда;
- Красота.
Подарки поделены по категориям: для коллеги, подруги, парня и т.д. Есть подборки по праздникам, интересам, стилям, трендам сезона.
Можно заказать доставку прямо в руки имениннику. PichShop дает на выбор 4 вида упаковки. Если сделаете заказ до 20:00, в пределах МКАДа подарок доставят за 4 часа.
Скидки и промокоды PichShop
В магазине есть раздел с постоянной распродажей. Если не найдете здесь ничего интересного, подберите купоны на скидку PichShop и делайте выгодные покупки в любой момент.
Все действующие коды есть на этой странице. Здесь же находятся новости об акциях и распродажах PichShop.
Вы просто копируете промокод ПичШоп, вставляете его в корзину и получаете скидку. Зарегистрируйтесь, чтобы не пропустить обновления.
Кэшбэк магазина
Чтобы получить отложенную скидку, пройдите по ссылке вверху. Добавьте товары в корзину и оформите заказ. Теперь проверьте свой бонусный счет на сайте БериБай. Там начислен кэшбэк от сделанной покупки.
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