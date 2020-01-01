На сайте магазина PichShop приятно даже просто разглядывать товары. Здесь собраны дизайнерские вещицы от модных студий и брендов из 20 стран. Вы точно подберете подарок для всех своих близких и знакомых. Если найти Pich Shop промокод, сможете еще и сэкономить.

О магазине PichShop

В 2008 году его открыла команда энтузиастов. Изначальная идея проекта заключалась не только в подарках. Создатели PichShop считают, что любые повседневные вещи должны приносить радость своему владельцу. Поэтому так важны их внешний вид и функциональность.





У магазина действует доставка по России. Для оплаты сайт принимает все виды банковских карт, популярные электронные деньги и наличные при работе с курьерской службой.

Если ассортимент PichShop приведет вас в замешательство, купите подарочную карту. Вы дадите возможность человеку самому выбрать для себя что-то приятного.

В продаже есть стильные бумажные карты в подарочном конверте с приятной надписью. Если не можете вручить сертификат лично в руки, купите электронный вариант и пришлите его по почте или в мессенджере.

Ассортимент

В Pich Shop интернет-магазине продается 6 тыс. интересных товаров. Бренд сотрудничает с 40 поставщиками. Его подарки создают в Южной Корее, США, Европе и России. Магазин постоянно ищет новых молодых дизайнеров и производителей.





