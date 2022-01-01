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Промокоды Picsis | Август 2022

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Picsis.ru: интернет-магазин ярких акцентов

Разнообразить ваш интерьер и сделать оригинальный акцент помогут модульные картины Picsis. Пейзажи, абстракции, цветы или города – выбирайте любой рисунок и делайте заказ!

О компании

В 2000-х годах студент Даниил и работающий в рекламном агентстве Игорь решили создать собственный бизнес, который будет помогать людям преображать интерьер, даже не выходя из офиса или дома. Идея пришла быстро и сегодня в ассортименте представлено уже более 5000 картин. Среди главных преимуществ площадки:

  • Огромный выбор изображений
  • Возможность выбора размера и количества модулей
  • Регулярные акции и распродажи

Модульные картины Picsis

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