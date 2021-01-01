Сказки для детей, художественная литература, учебники – книги занимают важное место в нашей жизни. В крупном издательстве «Питер» можно подобрать чтение на любой вкус, как в печатном, так и в цифровом вариантах.

История создания

Издательский дом «Питер» открылся в 1991 году, предлагая аудитории продукцию в цифровом формате. Это был свежее на тот момент предложение, поскольку рынок активно внедрял компьютерные технологии. Чуть позже начался и выпуск печатной продукции, поскольку спрос на книги активно возрастал.

Сегодня издательство «Питер» — ведущий лидер по изданию современной качественной литературы в мультимедийном пространстве, компания демонстрирует более 30 лет непрерывной работы с огромным объемом материалов от различных авторов, суммарный тираж составил более 150 млн экземпляров.

Огромный ассортимент издательства

За время работы компании удалось собрать для покупателей огромное количество литературного материала. Благодаря этому, целевая аудитория включает в себя абсолютно всех потенциальных покупателей, а предложение включает в себя книги любого жанра. Читатели смогут заказать книги следующих жанров:

бизнес-литература

детская развивающая литература

наука и образование

компьютерные и цифровые технологии

дом, быт и уют

культура и искусство и т.д.

Если не удалось сразу найти интересующий товар – на сайте имеется возможность поиска как по названию, так и по имени автора. Букинистический магазин «Питер» заботится о том, какие книги попадают к потребителю. Поэтому огромный штат специалистов детально прорабатывает каждое произведение, чтобы на выходе получить достойный вашего внимания экземпляр. О результатах проделанной работы свидетельствуют многочисленные награды и призы громкоговорящих российских рейтингов.

Как оформить заказ

Покупателю предложено несколько способов приобретения книжной продукции. Если интересен вариант приобретения печатного издания, можно оформить получение в книжных магазинах вашего города, если туда осуществляются поставки, либо через пункты выдачи или транспортные компании.

Для любителей цифровых изданий интернет-магазин piter.com предлагает возможность покупки, когда ссылка на книгу приходит прямо на электронную почту. Не все книги имеют цифровой аналог – перед оформлением заказа рекомендуем убедиться в наличии.