Промокоды Калибр | Февраль 2023
До -30%! Игра Калибр: наслаждайтесь командными тактическими боями!
Многопользовательская онлайн-игра Калибр - это невероятные тактические сражения: почувствуйте ... Подробнее > себя бойцом спецназа, пробуйте схватки в PvP и PvE режимах, кастомизируйте и прокачивайте своих бойцов! Скрыть
До -30% на командный шутер с легендарными спецподразделениями
Лучшие бойцы спецназа, редкие подразделения, огромный выбор вооружения: в игре Калибр вас ждет ... Подробнее > настоящее тактическое ведение боев, требующее слаженной командной работы. Присоединяйтесь уже сегодня! Скрыть
Скачивайте онлайн-игру Калибр для быстрого доступа
Чтобы любимая многопользовательская игра всегда была под рукой, скачивайте ее на свой ПК и ... Подробнее > запускайте в любой момент всего за секунду! Скрыть
До -14% на коллекции и образы для ваших персонажей
В игровом магазине вы найдете редкие образы для ваших бойцов: выбирайте лесничих, гарпий, ... Подробнее > спартанцев, песчаных дьяволов и не только - а еще здесь есть редкие коллекции игровых предметов. Скрыть
Начните играть в Калибр бесплатно: регистрация за 1 минуту
Чтобы присоединиться к онлайн-игре Калибр, достаточно прости несложную регистрацию и создать ... Подробнее > аккаунт - и можно наслаждаться игровым процессом. Скрыть
До -15% на free-to-play шутер с командной работой
Объединяйтесь в команды и погружайтесь в увлекательный шутер: вас ждет ведение боев от лица ... Подробнее > спецназа. Команда игроков состоит из штурмовика, бойца поддержки, медика и снайпера - выбирайте вашу роль! Скрыть
До -20% на покупки в игровом магазине
Выбирайте легендарные образы, покупайте монеты и снаряжение, редкие предметы в игровом ... Подробнее > магазине: скидки до 20% помогут сделать выгодный выбор. Скрыть
Выбирайте динамические схватки: PvP и PvE режимы ждут
В многопользовательской онлайн-игре Калибр вы можете выбирать схватки в PvP и PvE режимах: ... Подробнее > почувствуйте максимум удовольствия от ведения динамичных боев! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Активируйте этот промокод и получите целых 4 ценных подарка, которые точно пригодятся во время ... Подробнее > игрового процесса! Нажмите на кнопку «Обмен набора» (она доступна с 20 ур.) и введите промокод в открывшемся окне. Подарок придет по почте. Скрыть
Вступайте в схватку вместе с другими героями и начинайте свои историю в игре с выгодой до 30%: ... Подробнее > вас ждут ежедневные награды, дружественные кланы и прокачка опыта! Скрыть
Присоединяйся к самым жарким играм - оформи игровой аккаунт со скидкой 30% в WOT и побеждай в ... Подробнее > каждой схватке. Скрыть
От стратегий до PRG или симуляторов: выбирайте любимые жанры и приобретайте ключи к официальным ... Подробнее > играм от проверенных производителей на сайте Бука со скидками до -30%! Скрыть
Самая долгожданная MMORPG игра этого года - успейте оплатить доступ, пока действуют скидки до ... Подробнее > 30%! Скрыть
Сезон "Лига лучших" - это уникальные награды, новая рейтинговая система, невероятные подарки и ... Подробнее > неповторимый игровой сюжет! Присоединяйтесь! Скрыть
Похожие магазины
Калибр: игра для любителей реалистичных сражений
Ценителям нескучного досуга точно понравится Caliber: насыщенный геймплей, PvE-миссии и бои уже ждут!
О геймплее
Онлайн-игра является многопользовательской, главная сюжетная линия – современный спецназ и бои на стороне оперативников из разных стран. Вы собираете команду, развиваете навыки персонажей, выбираете тактику – процесс максимально реалистичен.
Из других плюсов:
- Получение кредитов за выигрыши
- Разнообразие игрового процесса
- Высокая графика без зависания
Промокоды Калибр – ваш секрет экономии
Планируя начать играть в Калибр онлайн, посетите надежный агрегатор промокодов BeriBuy и заберите актуальный купон на скидку. С подобными промокодами вы получите скидку на покупки в игровом магазине и быстрее прокачаете своих оперативников!
Показать полностью >