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Промокоды Калибр | Февраль 2023

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Калибр: игра для любителей реалистичных сражений

Ценителям нескучного досуга точно понравится Caliber: насыщенный геймплей, PvE-миссии и бои уже ждут!

О геймплее

Онлайн-игра является многопользовательской, главная сюжетная линия – современный спецназ и бои на стороне оперативников из разных стран. Вы собираете команду, развиваете навыки персонажей, выбираете тактику – процесс максимально реалистичен.

Из других плюсов:

  • Получение кредитов за выигрыши
  • Разнообразие игрового процесса
  • Высокая графика без зависания

Caliber игра

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Caliber промокоды

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