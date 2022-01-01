На случай непредвиденных моментов, когда деньги понадобились быстро, важно найти надежную компанию, которая сможет оформить займ без лишних документов и скрытых комиссий. Микрозаймы Плисков – отличное решение: здесь вас ждет оперативное обслуживание и персональные условия оформления. Воспользуйтесь возможностью получить деньги с дополнительными бонусами, применив промокоды Pliskov от BeriBuy, и ваш бюджет гарантированно останется в целости и сохранности.

О компании

МФО «МКК Плисков» занимается выдачей доступных займов с 2019 года. Сегодня компания входит в государственный реестр МФО, а также имеет постоянное членство СРО «МиР», т.е. вся деятельность выполняется строго в рамках законодательства. Сервис активно использует удаленное обслуживание, давая каждому удобный шанс оформить займ онлайн на карту срочно без визита в офис.

Отметим ключевые достоинства онлайн-сервиса:

Оформление кредита на сумму от 500 до 500 000 рублей

Решение по заявке всего за 3 минуты

Бесплатная услуга продления (пролонгации) займа

Быстрый кредит онлайн без отказа – кредитная история не важна

Условия для оформления займа

Для возможности получить заем клиенту необходимо удовлетворять нескольким условиям: