Если часть из этих платформ уже была установлена у вас ранее, то при подключении сайт МегаФон Плюс фильмы от IVI или музыкальные шоу от Звука останутся. Предыдущие подписки автоматически отключатся, а неиспользованные дни доступа сохранятся. При возникновении ошибок можно единоразово отключить подписки вручную.

Удобная одновременная оплата за все сервисы и единый аккаунт – это очень практично. Вы получаете неограниченный доступ к любимым сайтам, а также выгодную экономию. Если оплачивать их отдельно, сумма получилась бы примерно втрое дороже! При этом всем новым клиентам, которые интересуются, как подключить опцию МегаФон Плюс, гарантировано выгодное предложение – первые 30 дней использования в подарок!

МегаФон Плюс - это услуга, условия которой довольно просты. Мультиподписку могут осуществить абоненты любых операторов, достаточно указать номер телефона при регистрации. Она включает в себя 4 в 1:

Сериалы и фильмы онлайн, подкасты и электронные книги – все самые любимые удовольствия совмещает в себе предложение от популярного оператора. Чтобы не переплачивать и при этом пользоваться любимыми сервисами, их объединили в одной услуге специально для вас!

Что может дать промокод МегаФон Плюс

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