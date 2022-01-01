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1С Интерес

Plus MegaFon.ru: четыре подписки по цене одной

Сериалы и фильмы онлайн, подкасты и электронные книги – все самые любимые удовольствия совмещает в себе предложение от популярного оператора. Чтобы не переплачивать и при этом пользоваться любимыми сервисами, их объединили в одной услуге специально для вас!

Об условиях и выгодах

МегаФон Плюс - это услуга, условия которой довольно просты. Мультиподписку могут осуществить абоненты любых операторов, достаточно указать номер телефона при регистрации. Она включает в себя 4 в 1:

  • Онлайн-кинотеатр IVI
  • Сериалы START
  • Аудиосервис Звук
  • Библиотека My Book

Plus MegaFon ru

Удобная одновременная оплата за все сервисы и единый аккаунт – это очень практично. Вы получаете неограниченный доступ к любимым сайтам, а также выгодную экономию. Если оплачивать их отдельно, сумма получилась бы примерно втрое дороже! При этом всем новым клиентам, которые интересуются, как подключить опцию МегаФон Плюс, гарантировано выгодное предложение – первые 30 дней использования в подарок!

Если часть из этих платформ уже была установлена у вас ранее, то при подключении сайт МегаФон Плюс фильмы от IVI или музыкальные шоу от Звука останутся. Предыдущие подписки автоматически отключатся, а неиспользованные дни доступа сохранятся. При возникновении ошибок можно единоразово отключить подписки вручную.

Что может дать промокод МегаФон Плюс

Если вам интересна подписка МегаФон Плюс, что входит и как ее подключить, уже ясно. Но есть секрет дополнительной экономии – если использовать перед оплатой код подписки МегаФон Плюс, подключиться можно на еще более выгодных условиях. Подобрать актуальный промокод MegaFon Plus поможет надежная площадка BeriBuy, здесь доступен купон на скидку для самых разных сайтов и интернет-магазинов.

MegaFon Plus промокод

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