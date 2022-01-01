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Промокоды Почта Банк | Октябрь 2022

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Почта Банк: потребительский кредит и другие важные услуги

Автокредит, оформление ипотеки или удобная дебетовая карта – тысячи клиентов Pochta Bank уже нашли здесь те финансовые продукты, пользоваться которыми действительно выгодно!

О компании

В 1990 году в Брянске был создан «Бежица Банк». К 2004 году компания стала участником страхования вкладов, а в 2011 году организацию поглотил Банк Москвы, но уже через год abhvjq стала владеть группа ВТБ 24. В итоге был произведен ребрендинг, а в 2015 году организация создала совместный проект с Почтой России и получила свое текущее наименование – Pochta Bank.

Сегодня руководителем компании является Дмитрий Руденко. Организация предоставляет широкий спектр услуг:

  • Кредиты потребительские, автокредиты, рефинансирование
  • В Почта Банк вклады физических лиц на сегодня предложены в трех вариантах
  • Также возможна ипотека на вторичное жилье и на новое
  • Кредитные и дебетовые карты
  • Займы на образование, для строительства, для пенсионеров и др.

Почта Банк кредитная карта

Кредитные программы для каждого: ищите ваш вариант

Помимо возможности оформить в Почта Банк рефинансирование кредитов других банков для физических лиц, здесь также предлагается собственная широкая линейка кредитных программ. Ставка – всего от 4,5% годовых, сумма – до 5 миллионов и срок от 3 до 7 лет позволят подобрать оптимальное решение любому заемщику. Стоит отметить, что потребительский займ можно оформить наличными в двух разных тарифах. По тарифу «Активный» можно снизить ставку на 2%, если пользоваться дебетовой карточкой и совершать покупки от 10 тысяч рублей. Также есть тариф «Гарантированная ставка», когда при выполнении условий организация пересчитывает ставку на уменьшенную и возвращает разницу заемщику. Рассмотрение заявки займет не более 30 минут!

Промокод Почта Банк – секрет вашей экономии

Если вас заинтересовала дебетовая карта Почта Банка с бесплатным обслуживанием или любые другие услуги, обязательно перед подачей заявки загляните на проверенный сервис промокодов BeriBuy. Здесь без труда можно всего за пару минут подобрать актуальный купон на скидку и оформить в Почта Банк кредит наличными онлайн на карту, либо иные услуги на персональных условиях – со сниженной ставкой или приятными бонусами! Берите платформу BeriBuy на вооружение и получайте экономию во всем!

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