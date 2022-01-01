Промокоды Почта Банк | Октябрь 2022
Почта Банк: потребительский кредит и другие важные услуги
Автокредит, оформление ипотеки или удобная дебетовая карта – тысячи клиентов Pochta Bank уже нашли здесь те финансовые продукты, пользоваться которыми действительно выгодно!
О компании
В 1990 году в Брянске был создан «Бежица Банк». К 2004 году компания стала участником страхования вкладов, а в 2011 году организацию поглотил Банк Москвы, но уже через год abhvjq стала владеть группа ВТБ 24. В итоге был произведен ребрендинг, а в 2015 году организация создала совместный проект с Почтой России и получила свое текущее наименование – Pochta Bank.
Сегодня руководителем компании является Дмитрий Руденко. Организация предоставляет широкий спектр услуг:
- Кредиты потребительские, автокредиты, рефинансирование
- В Почта Банк вклады физических лиц на сегодня предложены в трех вариантах
- Также возможна ипотека на вторичное жилье и на новое
- Кредитные и дебетовые карты
- Займы на образование, для строительства, для пенсионеров и др.
Кредитные программы для каждого: ищите ваш вариант
Помимо возможности оформить в Почта Банк рефинансирование кредитов других банков для физических лиц, здесь также предлагается собственная широкая линейка кредитных программ. Ставка – всего от 4,5% годовых, сумма – до 5 миллионов и срок от 3 до 7 лет позволят подобрать оптимальное решение любому заемщику. Стоит отметить, что потребительский займ можно оформить наличными в двух разных тарифах. По тарифу «Активный» можно снизить ставку на 2%, если пользоваться дебетовой карточкой и совершать покупки от 10 тысяч рублей. Также есть тариф «Гарантированная ставка», когда при выполнении условий организация пересчитывает ставку на уменьшенную и возвращает разницу заемщику. Рассмотрение заявки займет не более 30 минут!
Промокод Почта Банк – секрет вашей экономии
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