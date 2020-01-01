Мультинациональная компания Polaris, основанная в 1995 году, является крупнейшим производителем бытовой техники и посуды. Швейцарская марка отличается участием европейских специалистов в разработке каждой линейки продукции, каждое изделие проходит роботизированное тестирование и отличается длительной гарантией качества. Продукция Поларис – это свыше 700 моделей продукции, обязательное наличие сертификатов Ростеста, эффектный дизайн и более 250 сервисных центров на территории России для возможности обращения клиентов по вопросам обслуживания техники.





Все для дома и быта: внушительный ассортимент продукции

Онлайн-магазин Поларис предлагает покупателям ассортимент, способный закрыть бытовые потребности каждого человека. Здесь можно, не выходя из дома, приобрести товары из следующих категорий:

Кухонные приборы – мультиварки, чайники, блендеры, мясорубки;



Домашние приборы – пылесосы, утюги, парогенераторы;



Климат – вентиляторы, увлажнители, воздухоочистители;



Спорттовары – самокаты, гироскутеры, электровелосипеды;



Всё для красоты – весы, массажеры, утюжки, машинки для бритья.

Промокод polaris ru – где найти и как использовать

Используя популярный сервис БериБай, можно подобрать актуальный купон polaris ru – с его помощью при оформлении онлайн-заказа на покупку посуды можно получить подарок или скидку, достаточно указать код в специальной строке при оформлении покупки. Каждый новый промокод поларис интернет-магазин сразу добавляется в каталог сервиса BeriBuy, чтобы вы могли экономить время на поиск выгодных предложений.





А ценителям финансовой выгоды стоит пройти регистрацию на БериБай, после которой можно получать кэшбэк за каждую покупку на Polaris. После регистрации нужно найти магазин в каталоге и перейти по ссылке для совершения заказа – вернувшиеся деньги можно вывести на баланс мобильного, карту или электронный кошелек.