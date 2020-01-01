Промокоды Polaris | Ноябрь 2020
Купон Polaris – как получить скидку на каждую покупку
Мультинациональная компания Polaris, основанная в 1995 году, является крупнейшим производителем бытовой техники и посуды. Швейцарская марка отличается участием европейских специалистов в разработке каждой линейки продукции, каждое изделие проходит роботизированное тестирование и отличается длительной гарантией качества. Продукция Поларис – это свыше 700 моделей продукции, обязательное наличие сертификатов Ростеста, эффектный дизайн и более 250 сервисных центров на территории России для возможности обращения клиентов по вопросам обслуживания техники.
Все для дома и быта: внушительный ассортимент продукции
Онлайн-магазин Поларис предлагает покупателям ассортимент, способный закрыть бытовые потребности каждого человека. Здесь можно, не выходя из дома, приобрести товары из следующих категорий:
- Кухонные приборы – мультиварки, чайники, блендеры, мясорубки;
- Домашние приборы – пылесосы, утюги, парогенераторы;
- Климат – вентиляторы, увлажнители, воздухоочистители;
- Спорттовары – самокаты, гироскутеры, электровелосипеды;
- Всё для красоты – весы, массажеры, утюжки, машинки для бритья.
Промокод polaris ru – где найти и как использовать
Используя популярный сервис БериБай, можно подобрать актуальный купон polaris ru – с его помощью при оформлении онлайн-заказа на покупку посуды можно получить подарок или скидку, достаточно указать код в специальной строке при оформлении покупки. Каждый новый промокод поларис интернет-магазин сразу добавляется в каталог сервиса BeriBuy, чтобы вы могли экономить время на поиск выгодных предложений.
А ценителям финансовой выгоды стоит пройти регистрацию на БериБай, после которой можно получать кэшбэк за каждую покупку на Polaris. После регистрации нужно найти магазин в каталоге и перейти по ссылке для совершения заказа – вернувшиеся деньги можно вывести на баланс мобильного, карту или электронный кошелек.
Секреты для домохозяек от Поларис
Как и любой крупный магазин, ценящий лояльность покупателей, Polaris активно устраивает распродажи продукции. На страницах магазина всегда можно увидеть текущие акции и скидки polaris ru, они предлагаются по всем видам товаров
Все товары Поларис – это инновационные продукты, которые до сих пор не имеют аналогов на рынке. Ежегодно Поларис презентует новые функциональные возможности техники и удивляет покупателей новыми наградами. Среди последних наград – магазин стал лауреатом премий «Продукт года», «Народная марка – Марка №1 в России» и «Права потребителей и качество обслуживания».
Другая отличительная «изюминка» магазина – это максимальный гарантийный срок. Покупатель получает гарантию до пяти лет на мясорубки бренда и до восьми лет гарантийного срока на нагреватели воды.
Интернет-магазин Поларис также радует домохозяек постоянно пополняемым разделом на сайте с уникальными рецептами для мультиварок, кофеварок, микроволновых печей и кухонных машин. Рецепты логически разделены на группы для простоты поиска по категории блюд, посетители сайта найдут оригинальные каши, супы, напитки или выпечку в мультиварке – всё для возможности удивить семью креативными блюдами, приготовленными при помощи техники бренда Polaris!
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