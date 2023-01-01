Промокоды Полис 812 | Февраль 2023
До -30%! Скидка на ЛЮБОЙ полис страхования
Не ищите выгодные варианты - выбирайте страховую компанию с лучшими условиями на платформе ... Подробнее > Полис 812 и оформляйте любой полис со скидкой до -30%, от ОСАГО до страхования жизни и здоровья. Скрыть
+500 рублей в подарок на первую покупку
Пройдите регистрацию на сайте и получите с первой покупки кэшбэк баллами, которыми можно ... Подробнее > оплатить до 25% стоимости полиса. Скрыть
ОСАГО онлайн со скидкой до 18%
Держим цены, чтобы вы успели оформить полис ОСАГО на выгодных условиях - скидки уже до 18%.
До -10% на страховой полиc от укуса клещей
На сервисе Полис812 мы собрали для вас лучшие предложения для защиты здоровья - ловите выгоду ... Подробнее > до 10% на страховой полис от укуса клещей. Скрыть
Страхование квартиры со скидкой до 15%
Отличное предложение для страхования вашей квартиры - скидки до 15% на полис от проверенных ... Подробнее > страховых компаний уже ждут вас на площадке Полис812. Скрыть
Экономия до 24% на полис от невыезда
Совершите ваш выгодный онлайн-заказ и получите страховку на случай невыезда за границу уже ... Подробнее > сегодня со скидкой до 24%. Скрыть
Выгода до 20% на страховку для спортсменов
Выгодно застрахуйте себя от травм и несчастных случаев во время занятий спортом: вас ждут ... Подробнее > скидки до 20% на страховой полис для спортсменов от надежных компаний с оформлением в режиме онлайн. Скрыть
До -25% на ипотечное страхование: оформи за 2 минуты
Полис 812 - это отличный вариант оценить, сравнить и купить со скидкой до 20% страховку на ... Подробнее > ипотеку от проверенных компаний. Оформление займет не больше 2х минут! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Используйте промокод и получите скидку 10% на самые важные полисы страхования: ... Подробнее > АльфаРемонт Добрые соседи Синопсис (Антионко) Дети и спорт АльфаЗащита от НСПромо не распространяется на: полис ОСАГО укус клеща страхование ипотеки Сбербанка Скрыть
Используйте промокод и получите скидку 5% на полис страхования ипотеки - позаботьтесь о вашей ... Подробнее > безопасности! Скрыть
Оформление полиса от несчастных случаев с применением промокода
Успейте выгодно оформить ипотеку от Сбербанка через сервис ДомКлик: нужны всего 2 документа, ... Подробнее > первоначальный взнос от 15%, абсолютно любая недвижимость - и никакого подтверждения дохода! Скрыть
Не упустите возможность сравнить предложения разных страховых компаний и выбрать со скидкой до ... Подробнее > 30% нужный вам полис благодаря онлайн-сервису Черехапа! Скрыть
Воспользуйтесь выгодным шансом и оформите ОСАГО на Сравни.ру, или любые другие услуги со ... Подробнее > скидкой до 30%! Экономить никогда не бывает лишним! Скрыть
Электронный полис еОСАГО от РЕСО Гарантия дает клиентам следующие выгоды: - круглосуточная ... Подробнее > поддержка 24/7 - скидки за безаварийность - оперативные решения о выплатах или ремонте!Выгодные цены со скидкой гарантированы! Скрыть
Похожие магазины
Лучший помощник в вопросах безопасности
Выбор страховой – это защита сбережений, получение компенсаций за ущерб, соразмерность выплаты и другие важные параметры, которые обеспечит крупнейший агрегатор страховщиков в РФ.
О сервисе
Более 12 лет на рынке услуги предлагает официальный представитель Полис 812 – страхование недвижимости, ОСАГО, турпоездки, ДМС и не только представлены в каталоге. Оформить страховку можно круглосуточно. Имеются специальные условия и промокоды на страховой полис при оформлении ипотеки и др.
Плюсы клиента при обращении:
- Надежные партнеры
- Большое количество услуг
- Промокоды полис 812 для снижения цен
Купоны на лучшие условия
Пока активны промокоды Polis812 от платформы BeriBuy - самое время подумать о жизни и здоровье. Получите купон на скидку и оформляйте страховку с выгодой.
Показать полностью >