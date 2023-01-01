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Промокоды Полис 812 | Февраль 2023

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О сервисе

Более 12 лет на рынке услуги предлагает официальный представитель Полис 812 – страхование недвижимости, ОСАГО, турпоездки, ДМС и не только представлены в каталоге. Оформить страховку можно круглосуточно. Имеются специальные условия и промокоды на страховой полис при оформлении ипотеки и др.

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