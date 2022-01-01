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Промокоды POMPA – составляйте идеальный гардероб
Капсульные коллекции, от деловых образов до вариантов на каждый день – интернет-магазин женской одежды POMPA способен удивить даже самых модных и стильных женщин!
О компании
Помпа – интернет-магазин женской одежды, работающий в России более 27 лет. Производство находится в Санкт-Петербурге, и компания специализируется на стильных капсулах – готовых образах для прекрасной половины человечества. Коллекции выпускаются ежемесячно.
Отметим ключевые особенности маркета:
- Использование природных оттенков и натуральных тканей
- Ограниченные тиражи коллекций, позволяющие чувствовать себя уникальной
- Самый популярный товар - пальто с мембраной RaftPro для особой защиты от холода
Где можно подобрать промокоды Помпа
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