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О компании
Pompadoo.ru – интернет-магазин парфюмерии, где можно найти только подлинную продукцию – в ассортименте представлено свыше 10 тысяч ароматов и более сотни брендов мирового уровня. Из главных достоинств для покупателей:
- Наличие бесплатной доставки при заказе всего от 5000р
- Удобная накопительная система скидок
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