Интернет-магазин «Порядок» - настоящая находка для тех, кто предпочитает в одном месте покупать все для дома, отдыха и дачи. Большой ассортимент, доступные цены и быстрая доставка дополняются возможностью приятной экономии, если использовать промокод в данный онлайн-магазин.

История создания и развития

История магазина насчитывает более 20-ти лет. В 2010 году первый супермаркет открылся в Воронеже, положив начало развитию целой сети. Ключевая идея – формат «все для дома и дачи», сегодня на одном сайте покупатель может подобрать всё необходимое для ремонта, отдыха на природе или садово-огородных работ. За день интернет-магазин посещает несколько тысяч человек, благодаря большому выбору и приемлемым ценам. Среди представленного в каталоге ассортимента можно найти:

Домашний текстиль, посуду и предметы интерьера

Краски, лаки, хозтовары

Автотовары и инструменты

Все для сада и огорода, для природы и отдыха

Сантехника и др.

Как и для чего использовать купон Порядок

С целью увеличения количества покупателей и поддержания интереса постоянных клиентов интернет-магазин активно предлагает различные акции и устраивает распродажи. Чтобы не ждать очередной акции, можно в любое время при онлайн-заказе использовать промокод Poryadok на скидку. Специальная комбинация из букв и цифр указывается в момент оформления заказа и дает покупателю один из следующих бонусов:

Скидка в виде определенной фиксированной суммы или процента от цены

Бесплатная либо льготная доставка

Подарок к заказу, участие в ограниченной акции

Код действует ограниченное время, копировать его нужно именно перед заказом. Большая часть подобных купонов может сочетаться с акциями и текущими распродажами, чтобы покупатель мог максимально сэкономить. Если код скопирован и вставлен правильно, то после активации сумма автоматически пересчитается, либо появятся данные о полагающихся покупателю бонусах.

Дисконтная программа для клиентов

Покупатели онлайн-магазина «Порядок» могут обзавестись дисконтной картой, дающей несколько крупных привилегий:

Скидки до 70% в рамках предложений «Своим – лучшее!»

Общая скидка 5% на все товары, кроме акционных

Участие в секретных распродажах и акциях

Активация карты выполняется на сайте интернет-магазина, пользоваться ей можно во время каждого заказа в «Порядке». Дисконтная карта не пригодится только при приобретении подарочных сертификатов (на них не действуют скидки).

Полезные материалы от магазина

Заглянув в блог на сайте магазина «Порядок», можно найти немало полезных и познавательных подборок и статей. Буквально за пару минут можно узнать, как правильно выбрать термос или подушку, какие тенденции на домашний декор актуальны в этом году, когда ожидаются ближайшие крупные распродажи. Благодаря блогу покупатели смогут быстрее определиться с нужными товарами и узнать немного больше о секретах их выбора или использования. Блог регулярно пополняется, чтобы читатели могли получать как можно больше актуальной информации.