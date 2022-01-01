Промокоды Позитроника | Август 2022
Positronica.ru: интернет-магазин с лучшим ассортиментом
Надежные домашние помощники точно нужны каждому – это всевозможные пылесосы, мультиварки, смартфоны… Ищите в данном онлайн-маркете все, что пригодится в каждом доме.
О компании
Позитроника - интернет-магазин бытовой техники и электроники, являющийся федеральной сетью, работающей с отечественными и иностранными брендами. Фирма вошла в сотню лидирующих поставщиков на территории России.
В каталоге представлены:
- Телевизоры, аудио и видео
- Ноутбуки, компьютеры, комплектующие
- Гаджеты и смартфоны
- Садовая, офисная техника, инструменты
- Авто-, фототехника, канцтовары и др.
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