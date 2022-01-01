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Промокоды Позитроника | Август 2022

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Positronica.ru: интернет-магазин с лучшим ассортиментом

Надежные домашние помощники точно нужны каждому – это всевозможные пылесосы, мультиварки, смартфоны… Ищите в данном онлайн-маркете все, что пригодится в каждом доме.

О компании

Позитроника - интернет-магазин бытовой техники и электроники, являющийся федеральной сетью, работающей с отечественными и иностранными брендами. Фирма вошла в сотню лидирующих поставщиков на территории России.

В каталоге представлены:

  • Телевизоры, аудио и видео
  • Ноутбуки, компьютеры, комплектующие
  • Гаджеты и смартфоны
  • Садовая, офисная техника, инструменты
  • Авто-, фототехника, канцтовары и др.

Positronica.ru интернет-магазин

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