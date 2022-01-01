Обучаться английскому, освоить специальность аналитика данных или веб-дизайнера сегодня можно в режиме онлайн. На удобной платформе Яндекс Практикум обучение доступно для каждого, достаточно выбрать интересующее направление и подумать о том, чтобы использовать промокод на скидку.

О сервисе

Яндекс Практикум является сервисом одноименной компании, здесь все обучающие курсы адаптируют под конкретного ученика, а акцент ставится на обучение на реальных кейсах и ситуациях – в среднем, после финиша курса у ученика остается от 5 до 14 готовых проектов, которые можно применить в качестве портфолио. Ученики проходят теорию и практическую часть, выполняют домашние задания, а персональный куратор поддерживает их на протяжении всего курса. Все представленные курсы делятся на две категории – с нуля и с опытом.

В ассортименте площадки представлено 7 направлений для обучения:

Английский язык

Профориентация

Управление

Маркетинг

Дизайн

Анализ данных

Программирование

Важный момент: во всех курсах есть бесплатная 2-недельная вводная часть, на которой можно ближе познакомиться с заинтересовавшей вас профессией и с качеством преподавания в школе. Даже если вы уже оплатили курс, все равно нужно сперва пройти бесплатные вводные уроки, чтобы в деталях погрузиться в предстоящее обучение и получить максимум результата. А если вы сомневаетесь в том, подходит ли вам этом обучение – бесплатный модуль как раз поможет ответить на данный вопрос.

Нюансы обучения и полезные материалы

Перед покупкой курса любому хочется узнать, как проходит обучение в Яндекс Практикум. Весь материал подается небольшими частями и проходить его нужно поочередно – следующее занятие открывается только после завершения предыдущего. Это позволяет лучше структурировать ваши знания. Привязки к временному графику нет, но есть учебные модули, которые делятся на спринты – один спринт длится 2 недели, чтобы времени хватало на размеренное изучение и отработку материала. Отработать новые знания помогут онлайн-тренажеры, а наставник в чате будет давать обратную связь, также с наставником можно созваниваться раз в неделю для обсуждения учебных вопросов. В конце учебной программы вы получите сертификат об обучении.

Оплачивать обучение можно тремя удобными вариантами – целиком сделать оплату за курс, платить ежемесячно, либо оформить кредит в банке Тинькофф. В любой момент можно отказаться от продолжения занятий и вернуть сумму (за вычетом стоимости уже пройденных занятий). А если вам нужен временный перерыв, здесь можно взять академический отпуск на две недели и затем продолжить заниматься. Узнать, какая в Яндекс Практикум стоимость обучения, можно прямо на сайте – цена указана внутри каждого курса, вместе с детальным описанием и программой занятий. Но если применить промокод, цена будет заметно ниже.