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Промокоды МТС Премиум | Июнь 2023

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Промокоды для МТС Премиум: семейная подписка на экосистему будущего

Сегодня услуги связи – это образ жизни с применением полезных сервисов и организации досуга на каждый день. Тем более, что для клиентов действует идеальное решение, собранное в одной подписке. Ощутите на практике все преимущества программы от известного оператора страны.

О сервисе Premium

Отечественный оператор предлагает клиентам особые привилегии, в рамках действующей экосистемы. Основное преимущество – пользование услугами крупных компаний-партнеров на выгодных условиях: гибкая система скидок, кешбэк, а также дополнительные трафики на телефонию, интернет и прочее. Ваше простое и элегантное решение уже есть в МТС Premium для семьи – всего по одному приглашению можно предоставить доступ любому члену семьи по СМС-подтверждению.

Выгода для клиентов:

  • Поддержка абонента при любом операторе
  • Быстрое, понятное и бесплатное подключение
  • Выгодные условия по программе лояльности «МИР»
  • Широкая мультимедийная интернет-библиотека фильмов, музыки и т.д.
  • Приоритетное обслуживание
  • Регулярные специальные предложения и промокоды

MTS Premium промокод на подписку

Что дает подписка МТС Premium

В первую очередь, пользователь получает широкие возможности на услуги: гигабайты интернет-трафика, пакеты в минутах и СМС, а также дополнительное обслуживание. В Премиум сервисе безлимитный интернет МТС продолжает действовать, если тариф с безлимитным интернетом или подключена определенная интернет-опция.

Например, можно получить умную защиту от спам-звонков: вы автоматически, при входящем звонке, будете получать предупреждение о возможном звонке рекламного характера или звонке от мошенников. Но и это не все: Premium дает пользователю доступ на эксклюзивные предложения от компаний-партнеров. Смотри фильмы в онлайн-кинотеатре KION, слушайте любимую музыку в Music по промокоду и не только, и т.д.

Шоппинг не остался без внимания: не пропустите промокоды для магазинов Ozon Premium, Медси, Азбуки Вкуса, Lamoda и т.д. А для повседневных трат в супермаркетах вы всегда можете рассчитывать на кэшбэк до 5% при оплате картой MTS CASHBACK.

Как оформить подписку Premium

Для абонентов предлагается несколько типов. Например, можно оформить популярный тариф с ежемесячным платежом на одного человека с полным пакетом услуг. Отдельно есть семейный тариф на 3 участника с созданием для каждого персонального аккаунта. Подключение происходит бесплатно – оплата производится только по тарифному плану за обслуживание. А чтобы не отвлекаться каждый месяц, можно оформить на целый год сразу, с полным функционалом и сервисным пакетом.

Воспользоваться предложением сможет любой клиент, не зависимо от оператора. Достаточно только перейти по ссылке на сайт и пройти быструю процедуру регистрации. И не забудьте про актуальные промокоды на скидку.

Как получить промокоды МТС Премиум бесплатно

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