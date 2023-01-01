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Промокоды Presentstar | Сентябрь 2023

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Presentstar: необычные подарки для самых близких

Подберите лучший подарок близким и родным на сайте компании Презентстар – здесь можно найти оригинальные идеи для поздравлений.

О компании

Онлайн-сервис предлагает свыше 250 впечатлений в виде сертификатов на мероприятия. Подберите спортивное событие, примите участие в приключении на летном или колесном транспорте, устройте особенную романтическую поездку и не только. Ключевая фишка – наличие нескольких вариантов для любого торжества: День рождения, годовщина, Новый год и т.д.

Привилегии для клиентов Presentstar:

  • Промокод на скидку на первый заказ
  • Быстрая доставка
  • Оперативная служба поддержки
  • Стоимость на любой бюджет: от 3000 до 50 000 рублей

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