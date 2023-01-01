Курьер приезжает раз в три дня, при этом фирма предлагает бесплатную транспортировку по Москве и Санкт-Петербургу. Вам привозят полностью готовые комплексы, которые достаточно разогреть.

Priem - еда на месяц, день, неделю, которую готовят только из свежих и натуральных ингредиентов без добавок и консервантов. В ассортименте можно найти блюда на разные случаи жизни: от поддержания спортивной формы до вегетарианского. Вас ждет разнообразное меню – целых 4 недели без повторов по цене всего от 330 рублей/день за завтрак, обед и ужин. На выбор доступны варианты с 3, либо 4 приемами пищи на день.

Недорого и при этом вкусно питаться может каждый – достаточно выбрать надежную компанию с высоким уровнем качества продукции и быстрой доставкой. Прием - доставка еды, с которой можно не сомневаться в разнообразии меню и экономии вашего семейного бюджета.

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