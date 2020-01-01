Все это занимает 48 часов. Затем готовая футболка, худи, толстовка отправляется к своему новому владельцу.

Изображение сначала печатается на бумаге, а затем под действием большой температуры переносится непосредственно на ткань. Так краска максимально проникает в волокна, а PrintBar добивается яркости и устойчивости.

Все начинается с дизайна. Специалист компании раскладывает рисунок на каждый отдельный элемент. Поэтому на вашей одежде точно не будет некрасивых участков в самых неподходящих местах.

Если товар вам не подходит, верните его в магазин. На это у вас в запасе 14 дней.

Для многих стран у компании есть индивидуальный сайт. Там вы найдете готовые варианты с флагами или местными шутками.

Здесь действует удобная система доставки и оплаты. Получить уникальную вещь вы сможете из любой точки мира.

Компания не ищет способов удешевить товары за счет материалов или работы. Каждый их принт не потеряет свою яркость даже после 600 стирок.

У компании 60 тыс. довольных клиентов. Отзывы на сервис преимущественно положительные. Покупатели отмечают качество и уровень обслуживания.

Товары ПринтБар производят в России. Здесь делают дизайн и шьют одежду. Поэтому готовую вещь вы можете получить в течение 48 часов.

Знаменитости официально создают и продают здесь свой мерч. Придумайте собственную идею и воплотите в жизни при помощи Принт Бар интернет-магазина: футболки, худи, пижамы, штаны поразят каждого.

Здесь уникальный ассортимент. Есть вещи с оригинальным принтом на любую тему:

Printbar — интернет-магазин уникальной одежды. Здесь вы закажите вещи с вашим принтом или выберите готовую одежду из каталога. Printbar промокод – отличный повод порадовать себя обновками.

Доставка и оплата

Получите свой товар по почте. Либо воспользуйтесь услугами курьера. Посылку привезут прямо к двери.

Если хотите сэкономить, есть самовывоз. У компании тысячи пунктов по всему миру.

С оплатой у вас тоже вряд ли возникнут проблемы. Компания принимает любые банковские карты и все популярные электронные кошельки.

Возврат и обмен в Принт Бар

Если вам не понравится товар, вы можете его просто вернуть. При заказе через интернет в запасе 7 дней на решение. Если покупка сделана в обычном магазине, возврат примут и через 2 недели.

В случае с браком все еще проще. У компании есть гарантийный период в 30 дней. В течение этого времени вы можете отправить претензию. Опишите проблему и прикрепите фото.

Сумма возврата зависит от брака. Если это небольшой недочет, вам дадут скидки в Printbar на следующую покупку. Так делают, когда есть небольшое повреждение шва или торчащая нитка.

Если вам попадется вещь с откровенным браком, ее поменяют или вернут деньги. Компания берет на себя все ваши дополнительные расходы.

Заработок в Принт Бар

ПринтБар с удовольствием делится доходами. Она предлагает сотрудничество дизайнерам, художникам, людям, которые производят мерч. Они продают свои работы и получают до 25% от всех покупок.

Можно не только создавать уникальную одежду, но и продавать товары компании. Сделайте сайт под свою страну или привяжите к сервису уже готовый. Вы собираете заказы, принт их выполняет. Часть денег с каждой покупки приходит на ваш счет.

Как получить в Принт Бар промокод?

Компания держит низкие цены, но здесь легко получить скидку. Для этого есть несколько способов.





Первый – дождаться распродажи. В Черную Пятницу и Киберпонедельник компания делает скидку до 70%. К сожалению, обычно такое предложение распространяется только на отдельные категории товаров. То же самое и с акциями.

Вам очень повезет, если интересная вещь будет продаваться со скидкой именно в тот момент, когда вы хотите ее купить. В этом плане гораздо удобней купон и промокод Print Bar.





Найдите код, вставьте его в поле корзины при оформлении. Скидка применится ко всему заказу, а сумма обновится автоматически.

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Как получить кэшбэк с покупок в PrintBar?

Еще один простой способ экономии – это кэшбэк. Он отличается от стандартных скидок. Цена на товар останется прежней. Вы просто получите небольшой возврат, когда завершите заказ.

Достаточно пройти в магазине не из поисковика, а по уникальной ссылке. Она находится вверху страницы.

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