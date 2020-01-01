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Промокоды PrintBar (Принт Бар) | Ноябрь 2020

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Print Bar

Printbar — интернет-магазин уникальной одежды. Здесь вы закажите вещи с вашим принтом или выберите готовую одежду из каталога. Printbar промокод – отличный повод порадовать себя обновками.

 

О магазине PrintBar

 


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Здесь уникальный ассортимент. Есть вещи с оригинальным принтом на любую тему:

  • супергерои;

  • праздники;

  • персонажи мультфильмов;

  • цитаты и фразы;

  • группы и музыканты.


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Знаменитости официально создают и продают здесь свой мерч. Придумайте собственную идею и воплотите в жизни при помощи Принт Бар интернет-магазина: футболки, худи, пижамы, штаны поразят каждого.

 

 

 

Преимущества компании

 

Товары ПринтБар производят в России. Здесь делают дизайн и шьют одежду. Поэтому готовую вещь вы можете получить в течение 48 часов.

 

У компании 60 тыс. довольных клиентов. Отзывы на сервис преимущественно положительные. Покупатели отмечают качество и уровень обслуживания.


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Компания не ищет способов удешевить товары за счет материалов или работы. Каждый их принт не потеряет свою яркость даже после 600 стирок.

 

 

 

Здесь действует удобная система доставки и оплаты. Получить уникальную вещь вы сможете из любой точки мира.

 

 

Для многих стран у компании есть индивидуальный сайт. Там вы найдете готовые варианты с флагами или местными шутками.

 

 

Если товар вам не подходит, верните его в магазин. На это у вас в запасе 14 дней.

 

 

Производство PrintBar

 

Все начинается с дизайна. Специалист компании раскладывает рисунок на каждый отдельный элемент. Поэтому на вашей одежде точно не будет некрасивых участков в самых неподходящих местах.


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Изображение сначала печатается на бумаге, а затем под действием большой температуры переносится непосредственно на ткань. Так краска максимально проникает в волокна, а PrintBar добивается яркости и устойчивости.

 

 

 

Ткань с готовой печатью раскрывается вручную. Для пошива используется современное японское оборудование. Компания гордится швами.

 

 

Все это занимает 48 часов. Затем готовая футболка, худи, толстовка отправляется к своему новому владельцу.

 

Доставка и оплата

Получите свой товар по почте. Либо воспользуйтесь услугами курьера. Посылку привезут прямо к двери.

 

Если хотите сэкономить, есть самовывоз. У компании тысячи пунктов по всему миру.

 

 

С оплатой у вас тоже вряд ли возникнут проблемы. Компания принимает любые банковские карты и все популярные электронные кошельки.

 

 

Возврат и обмен в Принт Бар

 

Если вам не понравится товар, вы можете его просто вернуть. При заказе через интернет в запасе 7 дней на решение. Если покупка сделана в обычном магазине, возврат примут и через 2 недели.

 

В случае с браком все еще проще. У компании есть гарантийный период в 30 дней. В течение этого времени вы можете отправить претензию. Опишите проблему и прикрепите фото.

 

 

Сумма возврата зависит от брака. Если это небольшой недочет, вам дадут скидки в Printbar на следующую покупку. Так делают, когда есть небольшое повреждение шва или торчащая нитка.

 

 

Если вам попадется вещь с откровенным браком, ее поменяют или вернут деньги. Компания берет на себя все ваши дополнительные расходы.

 

 

Заработок в Принт Бар

 

ПринтБар с удовольствием делится доходами. Она предлагает сотрудничество дизайнерам, художникам, людям, которые производят мерч. Они продают свои работы и получают до 25% от всех покупок.

 

Можно не только создавать уникальную одежду, но и продавать товары компании. Сделайте сайт под свою страну или привяжите к сервису уже готовый. Вы собираете заказы, принт их выполняет. Часть денег с каждой покупки приходит на ваш счет.

 

 

Как получить в Принт Бар промокод?

 

Компания держит низкие цены, но здесь легко получить скидку. Для этого есть несколько способов.


printbar промокод

 

 

Первый – дождаться распродажи. В Черную Пятницу и Киберпонедельник компания делает скидку до 70%. К сожалению, обычно такое предложение распространяется только на отдельные категории товаров. То же самое и с акциями.

 

 

 

Вам очень повезет, если интересная вещь будет продаваться со скидкой именно в тот момент, когда вы хотите ее купить. В этом плане гораздо удобней купон и промокод Print Bar.


принт бар промокод

 

 

 

Найдите код, вставьте его в поле корзины при оформлении. Скидка применится ко всему заказу, а сумма обновится автоматически.

 

 

 

Сервис БериБай собирает все такие промо коды Принт Бар в одном месте. Обязательно заходите сюда перед онлайн-шопингом. Вы точно подберете предложение, которое вам подойдет.

 

 

Как получить кэшбэк с покупок в PrintBar?

 

Еще один простой способ экономии – это кэшбэк. Он отличается от стандартных скидок. Цена на товар останется прежней. Вы просто получите небольшой возврат, когда завершите заказ.

 

Достаточно пройти в магазине не из поисковика, а по уникальной ссылке. Она находится вверху страницы.

 

 

Деньги придут на бонусный счет БериБай. Накопите минимальную сумму и выведите на свой баланс, карту, электронный кошелек.

 

 

Не забывайте пользоваться кэшбэком и промокодами при каждой покупке.

 

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