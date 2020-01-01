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Промокоды Printio | Ноябрь 2020

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Printio

На этой странице вы найдете купоны Принтио, акции, скидки и распродажи. Еще один повод сделать приятную покупку для себя или своих близких.

 

О бренде Printio

 

Принтио — это интернет-магазин и сервис по печати на одежде и аксессуарах. Он работает по всей России. Вы можете заказать футболку со своим индивидуальным дизайном или брендовые аксессуары из любого города.


принтио интернет магазин

 

 

Сам сервис так рассказывает о своих преимуществах:

 

 

  • Доставка по Москве за 24 часа. Забрать заказ самостоятельно можно в день оформления;

  • Печать не ощущается на ощупь, не стирается при ношении и уходе;

  • Изготовление дизайна и печать от 1 изделия;

  • Скидки при больших объемах;

  • Простой и удобный онлайн-редактор.

Теперь подробно об услугах компании.

 

Свой дизайн и услуги печати

 

Сотрудники Printio твёрдо уверены, что клиент не должен быть дизайнером, чтобы создать свою уникальную вещь. Поэтому они взяли на себя максимум рутинной работы и подготовили для покупателей удобный конструктор.


скидки Printio

 

 

Вы выбираете интересный вам дизайн, копируете его на одежде, указываете размер, форму рамки, цвет. Редактор предлагает вам несколько вариантов, которые вы можете компоновать друг с другом.


акции и скидки принтио

 

 

 

 

Сервис использует сразу несколько видов печати:

 

 

  • шелкография;

  • прямая цифровая печать;

  • термоперенос;

  • сублимация;

  • уф-печать;

  • вышивка.

Цена готового изделия известна вам сразу. На изготовление уходит 1–2 дня. Затем заказ отправится прямиком на ваш адрес.

 

Если хотите сэкономить на доставке, воспользуйтесь самовывозом. По всей стране доступно 5 тыс. пунктов.

 

Выбирайте любой вариант, создавайте свои дизайны и наслаждайтесь уникальными вещами.

 

 

Готовые дизайны в магазине

 

Если вы просто хотите купить интересный подарок для своих близких, зайдите в магазин готовых изделий. Здесь вы найдёте одежду, кружки, чехлы, наклейки, значки и массу всего интересного.


промокод принтио

 

 

Вещи разделены по подборкам. В отдельных разделах есть идеи для подарков, парные товары, мерч по мультфильмам, комиксам, кино.

 

 

 

Подарки от Printio

 

Чаще всего здесь ищут приятные мелочи для близких. Если не можете выбрать, сервис вам поможет.

 

Прямо на главной странице есть раздел «Подобрать подарок». Вы указываете пол, увлечения и повод. Магазин проанализирует ваши желания и предложит несколько вариантов.

 

 

Даже если вы не найдёте готового подарка в магазине, рекомендации от Printio точно дадут несколько свежих идей.

 

 

Промокоды и купоны Printio

 

Необычные вещи дорого стоят. Вы отлично сэкономите, если закажите футболку с интересной надписью не от нового модного дизайнера, а в магазине печати.

 

Если найти промокод принтио, сделать покупку выгодной станет еще проще. Что для этого нужно?


купоны printio

 

 

 

Достаточно зарегистрироваться на сервисе БериБай. Здесь мы собираем акции, скидки и распродажи из нескольких сотен магазинов. Заходите, чтобы узнать о новых кодах.

 

 

 

Кэшбэк магазина

 

Скидки Printio не ограничиваются распродажами или акциями. Вы можете вернуть часть своих денег от любой покупки. Такой бонус называется кэшбэком. Думаем, сегодня подобной скидкой не пользуются только ленивые.

 

Перед началом покупок зайдите на эту страницу и пройдите в магазин по ссылке сверху. Сделайте заказ и проверьте бонусный баланс. На нем уже отобразится кэшбэк, а снять его получится после подтверждения доставки.

 

 

Выводите деньги на электронный кошелек или банковскую карту. Теперь вы можете снова потратить их на покупки в интернете. Только не забывайте о доступных промокодах, скидках и акциях Принтио.

 

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