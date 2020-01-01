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О бренде Printio

Принтио — это интернет-магазин и сервис по печати на одежде и аксессуарах. Он работает по всей России. Вы можете заказать футболку со своим индивидуальным дизайном или брендовые аксессуары из любого города.





Сам сервис так рассказывает о своих преимуществах:

Доставка по Москве за 24 часа. Забрать заказ самостоятельно можно в день оформления;



Печать не ощущается на ощупь, не стирается при ношении и уходе;



Изготовление дизайна и печать от 1 изделия;



Скидки при больших объемах;



Простой и удобный онлайн-редактор.

Теперь подробно об услугах компании.

Свой дизайн и услуги печати

Сотрудники Printio твёрдо уверены, что клиент не должен быть дизайнером, чтобы создать свою уникальную вещь. Поэтому они взяли на себя максимум рутинной работы и подготовили для покупателей удобный конструктор.





Вы выбираете интересный вам дизайн, копируете его на одежде, указываете размер, форму рамки, цвет. Редактор предлагает вам несколько вариантов, которые вы можете компоновать друг с другом.





Сервис использует сразу несколько видов печати:

шелкография;



прямая цифровая печать;



термоперенос;



сублимация;



уф-печать;



вышивка.

Цена готового изделия известна вам сразу. На изготовление уходит 1–2 дня. Затем заказ отправится прямиком на ваш адрес.