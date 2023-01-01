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Промокоды РБК Про (RBK Pro) | Май 2023

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РБК Про инвестиции – сервис инновационных вложений

Будьте в курсе последних событий рынка и оставайтесь в тренде бизнес-инноваций с первым информационным сервисом - получите доступ к проектам, мнениям экспертов и новостям компаний и корпораций.

О платформе

Совершенствовать бизнес, улучшить доходность и определить стратегию развития под требования динамично меняющегося рынка поможет РБК Про подписка – постоянный доступ к прикладной информации и обучающим материалам, где можно узнать современные тенденции, идеи развития и опыт отечественного бизнеса.

Ваши привилегии:

  • Только достоверные источники
  • Мониторинг инвест.источников в одном месте
  • Регулярные советы и рекомендации от экспертов

RBK Pro подписка для бизнеса

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