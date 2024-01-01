Промокоды ProductLab | Сентябрь 2024
Промокоды Product Lab — прокачайте навыки с экспертами
Современный бизнес меняется быстро и требует от руководителей и сотрудников постоянного совершенствования знаний. Важно развивать навыки, уметь реализовывать стратегии и осваивать новое. Бизнес-тренинги и консалтинг от Продукт Лаб помогают мотивировать работников, повышать их эффективность и внедрять востребованные товары и услуги.
О компании
ProductLab — это образовательная платформа, существующая на рынке уже более 9 лет. Она создана для тех, кто разрабатывает и продвигает продукты, предлагая индивидуальные и корпоративные курсы, включая курсы Продакт-менеджеров и курсы по развитию Soft skills. Обучающие программы уже успешно прошли более 7000 топ-менеджеров и 450 фирм, а 92% клиентов рекомендуют платформу для обучения компаний и отдельных сотрудников.
Преимущества:
- Авторская методика обучения Product Focus
- Получение международных сертификатов ICAgile
- Обучение у профессионалов из топовых компаний России
- Преподаватели — профессионалы из топовых компаний России
Промокоды Product Lab — открывайте новые горизонты
Промокоды Продукт Лаб помогут вам научиться создавать прорывные товары и становиться лидерами рынка без лишних затрат. Промики регулярно публикуются на сайте BeriBuy. Чтобы активировать купон на скидку, введите его в специальном поле при оплате и наслаждайтесь экономией.
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