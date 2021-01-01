Промокоды Product LIVE | Сентябрь 2021
Product LIVE: профессии будущего в ваших руках
Профессии с возможностью удаленной работы и хорошим доходом – мечта каждого второго человека. Благодаря платформе Product LIVE можно стать опытным системным аналитиком, product или project-менеджером. Обучение в режиме онлайн даст вам большие шансы на выгодное трудоустройство.
Кратко о компании
Платформа Product LIVE – это обучение цифровым профессиям на бизнес-задачах и реальных кейсах, которые ученики добавляют в свое портфолио. Осваивать азы профессии помогают топовые практикующие специалисты из IT-сферы с многолетним опытом. После обучения студентам помогают с трудоустройством, карьерный центр прокачает ваши софт-скилы (коммуникативный опыт, стрессоустойчивость, умение работать с информацией), подготовит вас к собеседованиям и оптимизирует резюме.
Главные фишки обучающей площадки Продукт Райф:
- Отсутствие типичных лекций и заданий – вместо них нужно активно работать и прокачивать свой опыт
- Компании-партнеры (Haier, МТС, Северсталь, Сбербанк и др.) делятся своими вакансиями и принимают на работу лучших студентов
- Индивидуальная работа с каждым студентом, от помощи с резюме до совместного поиска сильных сторон
Что могут дать промокоды Product LIVE
Если вы рассматриваете возможность пройти активное обучение в Product LIVE, стоит взять на заметку купоны на скидку – так называемые промокоды. Секретные купоны с ограниченным сроком действия могут принести вам солидные скидки на выбранные курсы, если активировать их перед оплатой. Полный перечень промокодов для платформы Продукт Лайф находится на надежном сайте BeriBuy – партнере множества крупнейших площадок и интернет-маркетов. Достаточно выбрать купон и активировать его, чтобы приступить к освоению новой профессии по заметно сниженной цене.
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