Профессия Product Manager Открыть Показать скидку

На курсе можно с нуля стать продакт-менеджером и трудоустроиться уже во время обучения или по ... Подробнее > окончании курса. Практика происходит на реальных проектах от компаний-партнеров, поэтому по итогу у студента будет 12 реальных проектов в портфолио.Длительность 12 месяцев. Возможна оплата после трудоустройства (по этому тарифу мы гарантируем трудоустройство). Обучение на реальных проектах (от бизнес-партнеров, стартапов и НКО). К концу обучения у выпускника будет портфолио с 12 реальными кейсами. Живые вебинары, на которых можно задавать вопросы < Скрыть