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Промокоды Профмакс | Ноябрь 2020

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Профмакс

Перед тем как забрать свой промокод в Профмакс, познакомьтесь с самим магазином. У него есть пару интересных преимуществ.

 

О компании

 

Свою работу бренд начал в 2003 году, но совсем под другим названием, СпортМакси. Он продавал одежду, обувь и аксессуары для спорта и активных людей.


профмакс интернет магазин

 

 

Сеть постепенно расширяла свой ассортимент и пополняла его повседневной одеждой. Стало понятно, что в рамках обычного спортивного магазина бренду тесно.

 

 

 

Владельцы полностью сменили концепцию. Теперь здесь продают вещи в стиле кэжуал от европейских и российских брендов. Название сети сменили на Профмакс.

 

 

Сегодня Профмакс – это интернет-магазин повседневной одежды с самым большим оборотом на Урале. Розничные точки продаж есть в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Кургане и Югорске.

 

 

Если вы живете в других городах, закажите доставку транспортной компанией до двери. Возможен самовывоз.

 

 

Преимущества магазина

 

Здесь хороший выбор. Вы подберете одежду для активного отдыха, спорта, прогулок, повседневной жизни. Есть разные бренды, ткани и фасоны. Представлены товары для женщин, мужчин и детей.

 

Оплатить заказ на сайте можно только банковской картой, даже при доставке курьером или самовывозе. Зато здесь доступна рассрочка на любые товары. Купите нужные вещи сейчас, а заплатите за них тремя ежемесячными платежами.


профмакс акции и скидки

 

 

 

Сама компания называет своим главным преимуществом низкие цены. Она старается экономить так, чтобы это не сказывалось на комфорте покупателей.

 

 

Низкие цены в Профмакс

Часть продукции компания создает сама. Здесь она старается достичь максимально низких цен, не снижая качества.

 

Разумеется, в первую очередь они экономят на посредниках и логистике, ведь контролируют все этапы самостоятельно. Компания уменьшает размер упаковки, а где это возможно, и вовсе избавляется от нее.

 

 

Это позволяет снизить себестоимость. Плюс такой подход не вредит экологии, ведь компания создает меньше мусора и выбросов в атмосферу.

 

 

Еще один способ экономии от Профмакс – это долгосрочные контракты. За аренду площадей и поставку сырья можно платить значительно меньше.


купон профмакс

 

 

 

Благодаря всему этому магазин сохраняет низкие цены, но все равно не скупится на распродажи. Скидки Профмакс достигают 50–90%.

 

 

 

Profmax.pro: промокоды и кэшбэк

 

Если вы хотите узнать, какие в Профмакс акции на сегодня, заходите на сайт БериБай. Здесь есть подборки с лучшими скидками от сотен разных магазинов.


промокод профмакс

 

 

Вы можете подобрать купон Профмакс и даже получить кэшбэк. Скидки суммируются друг с другом. Общая экономия достигает 30–35%.

 

 

 

Чтобы получить кэшбэк, вы должны:

 

  1. Отыскать нужный магазин;

  2. Найти партнерскую ссылку вверху страницы;

  3. Пройти по ней в магазин и оформить заказ;

  4. Дождаться посылки и подтвердить ее получение;

  5. Проверить начисление кэшбэка в своем личном кабинете.

Когда на счете скопится минимальная сумма, выводите деньги. Переводите их на баланс своего телефона, банковскую карту или онлайн-кошелек.

 

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