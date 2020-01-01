Перед тем как забрать свой промокод в Профмакс, познакомьтесь с самим магазином. У него есть пару интересных преимуществ.

О компании

Свою работу бренд начал в 2003 году, но совсем под другим названием, СпортМакси. Он продавал одежду, обувь и аксессуары для спорта и активных людей.





Сеть постепенно расширяла свой ассортимент и пополняла его повседневной одеждой. Стало понятно, что в рамках обычного спортивного магазина бренду тесно.

Владельцы полностью сменили концепцию. Теперь здесь продают вещи в стиле кэжуал от европейских и российских брендов. Название сети сменили на Профмакс.

Сегодня Профмакс – это интернет-магазин повседневной одежды с самым большим оборотом на Урале. Розничные точки продаж есть в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Кургане и Югорске.

Если вы живете в других городах, закажите доставку транспортной компанией до двери. Возможен самовывоз.

Преимущества магазина

Здесь хороший выбор. Вы подберете одежду для активного отдыха, спорта, прогулок, повседневной жизни. Есть разные бренды, ткани и фасоны. Представлены товары для женщин, мужчин и детей.

Оплатить заказ на сайте можно только банковской картой, даже при доставке курьером или самовывозе. Зато здесь доступна рассрочка на любые товары. Купите нужные вещи сейчас, а заплатите за них тремя ежемесячными платежами.





Сама компания называет своим главным преимуществом низкие цены. Она старается экономить так, чтобы это не сказывалось на комфорте покупателей.