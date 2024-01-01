Надоели постоянные походы в магазин, утомительная готовка и бесконечная посуда? С сервисом простоеда вы забудете об этих заботах и сможете наслаждаться здоровым питанием.

О компании

Простоеда — это удобный сервис доставки готовой еды, предлагающий готовые блюда на месяц с доставкой прямо к вашему дому или офису. В разнообразном и вкусном меню вы найдете любимые с детства блюда: каши, куриные ёжики, гречку с курицей, плов, блинчики и пироги.

Все блюда надежно упакованы и готовы к употреблению — вам нужно только разогреть их. Порции идеально подходят для того, чтобы брать их с собой.

Преимущества: