Случается так, что срочно нужны финансы, а нужной суммы нет на руках. Не стоит расстраиваться и паниковать. Ведь есть Простой вопрос - займ онлайн. Он предлагает прозрачные и выгодные условия без страховок и скрытых платежей. Вы можете оформить микрокредит и моментально получить займ на карту.

О компании

Организация ведет работу как МКК «АДЕЛАИДА» и выдает займы онлайн на карту. Она имеет все документы и лицензии для осуществления финансовой деятельности. Фирма является членом СРО «МиР» и имеет регистрацию в реестре ЦБ РФ. Главный офис находится в городе Санкт-Петербург и работает дистанционно.

Как стать заемщиком

Для того, чтобы взять займ, нужно иметь гражданство РФ, постоянный доход и возраст от 18 лет. Заявка Простой вопрос оформляется просто: понадобится только паспорт и выход в интернет. Никаких созаемщиков, залогов или дополнительных справок. Чтобы оформить в компании Простой вопрос займ, зайдите на сайт и заполните заявление. Они обрабатываются круглосуточно. Также площадка имеет удобный калькулятор, который поможет рассчитать сроки и проценты.

Преимущества: