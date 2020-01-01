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Промокоды PS BOX | Ноябрь 2020

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В свой день рождения с Картой клиента Л’Этуаль вы можете получить скидку до 35* по акции ... Подробнее > «Именинники». Она действует в Ваш день рождения и 30 дней после него. < Скрыть
Подарок при покупке Marc Anthony
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Срок проведения акции: c 18 июня 2020 г. и до окончания наличия подарков. Место ... Подробнее > проведения: -интернет-магазин www.letu.ru, мобильное приложение Л’Этуаль с доставкой во все города присутствия магазинов сети Л’Этуаль. Подарки вкладываются в заказы при выбранном способе доставки «Курьерская доставка с комплектацией на складе в г. Москва». Если подарок в корзине не отображается, подарки закончились. При покупке любых средств Marc Anthony на сумму от 1500 рублей* в подарок — шампунь и кондиционер**! Акция не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение ограничено. Подарок может отличаться от заявленного на фото. Сертификаты eCARDS и Пластиковые подарочные сертификаты нового образца при оплате товара действуют. * С учетом скидки по Карте клиента Л’Этуаль. ** Шампунь питающий с маслом марокканского арганового дерева (50 мл) и кондиционер для волос питающий с маслом марокканского арганового дерева (50 мл). В акции участвуют все товары, представленные на странице https://www.letu.ru/brand/marc-anthony < Скрыть
Тушь для ресниц при покупке Clinique
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Срок проведения акции: с 3 июня 2020 г. до окончания наличия подарков. Место ... Подробнее > проведения: -интернет-магазин www.letu.ru, мобильное приложение Л’Этуаль с доставкой во все города присутствия магазинов сети Л’Этуаль. Подарки вкладываются в заказы при выбранном способе доставки «Курьерская доставка с комплектацией на складе в г. Москва». Если подарок в корзине не отображается, подарки закончились. Универсальная тушь для ресниц High Impact Mascara (8 г) Black в подарок! Только при покупке геля или крема Moisture Surge (50 мл) от Clinique! Предложение ограничено. Подарок может отличаться от заявленного на фото. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Сертификаты eCARDS и Пластиковые подарочные сертификаты нового образца при оплате товара действуют. < Скрыть
BOSS Alive: подарки при покупке!
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Срок проведения акции: c 12 марта 2020 г. и до окончания наличия подарков. Место ... Подробнее > проведения: -интернет-магазин www.letu.ru, мобильное приложение Л’Этуаль с доставкой во все города присутствия магазинов сети Л’Этуаль. Подарки вкладываются в заказы при выбранном способе доставки «Курьерская доставка» и «Забрать в магазине Л'Этуаль с комплектацией на складе в г. Москва». Если подарок в корзине не отображается, подарки закончились. При покупке аромата BOSS Alive объемом 50 мл фирменная косметичка в подарок, а при покупке аромата объемом 80 мл — сумка BOSS Alive. Акция не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение ограничено. Сертификаты eCARDS и Пластиковые подарочные сертификаты нового образца при оплате товара действуют. Подарки могут отличаться от заявленных на фото. < Скрыть
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Об интернет-магазине подарков впечатлений PS BOX

Выбирать подарки дело трудоемкое, проще зайти в интернет-магазин PS Box и найти подходящие эксклюзивные акции на необычные подарочные сертификаты для близких или для друзей.

Каждый подарочный сертификат несет в себе впечатление предстоящей развлекательной услуги, а какой именно будет услуга, выберет сам получатель из 20-ти различных услуг. Она может быть романтичной или экстремальной, все зависит от предпочтений получателя и от того какую тематику сертификата Вы ему выберете.

 

 

 

Такой сюрприз не только подарит радость, но и позволит прилично сэкономить, если Вы будете использовать купоны ПС Бокс. Чтобы ими воспользоваться и постоянно получать желаемые скидки, нужно вводить промокоды PS Box в специальное поле при оформлении заказа.

 

На БериБай Вы найдете всегда выгодные акции и будете в курсе выгодных событий, как: Киберпонедельник и Черная пятница в PS Box (Black Friday).

 

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