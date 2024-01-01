В жизни каждого человека может наступить сложный момент, когда ему понадобится профессиональная поддержка. Очень важно, чтобы в такой период рядом оказался опытный специалист, который поможет разрешить проблемы.

О компании

В сервисе Грань.рф психологи с базовым психологическим образованием используют различные подходы и методики, такие как КПТ, гештальт или психоанализ. Это обязательное условие сотрудничества с компанией. Площадкой осуществляется психологическая помощь онлайн. Также ей разработана инновационная программа для подбора психолога, которую уже активно используют как частные специалисты, так и организации. При этом онлайн-консультация психолога проводится абсолютно анонимно. 94% клиентов отмечают, что уже после третьей сессии их состояние улучшается.

Преимущества: