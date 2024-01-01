Действенный способ обезопасить себя и свое имущество - страховка. Выбор подходящей страховой компании станет первым шагом к уверенности в завтрашнем дне и финансовой защите.

О компании и ассортименте

Страховая компания Пульс отвечает за инновационные разработки в группе Росгосстрах. Фирма на прозрачных условиях осуществляет цифровое страхование без бумаг и поездок в офис. Процесс полностью автоматизирован и занимает не более 5 минут. Клиенты могут застраховать недвижимость, питомцев, оформить полисы от несчастных случаев и заболеваний. Также доступны страховка для путешествий, защита спортсменов и ипотечное страхование.

Преимущества для клиентов

Основными плюсами фирмы можно назвать: