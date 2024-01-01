Промокоды СК Пульс | Февраль 2024
СК Пульс – страховая компания нового уровня
Действенный способ обезопасить себя и свое имущество - страховка. Выбор подходящей страховой компании станет первым шагом к уверенности в завтрашнем дне и финансовой защите.
О компании и ассортименте
Страховая компания Пульс отвечает за инновационные разработки в группе Росгосстрах. Фирма на прозрачных условиях осуществляет цифровое страхование без бумаг и поездок в офис. Процесс полностью автоматизирован и занимает не более 5 минут. Клиенты могут застраховать недвижимость, питомцев, оформить полисы от несчастных случаев и заболеваний. Также доступны страховка для путешествий, защита спортсменов и ипотечное страхование.
Преимущества для клиентов
Основными плюсами фирмы можно назвать:
- быстрые выплаты прямо на карту от 2 дней с подачи документов
- гибкая настройка параметров страховки
- удобный электронный страховой полис
- оплата в формате подписки от 1 дня до года
- страховая фирма в вашем телефоне с помощью мобильного приложения
Промокоды Pulse Insure для вашей защиты
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