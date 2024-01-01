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Промокоды СК Пульс | Февраль 2024

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СК Пульс – страховая компания нового уровня

Действенный способ обезопасить себя и свое имущество - страховка. Выбор подходящей страховой компании станет первым шагом к уверенности в завтрашнем дне и финансовой защите.

О компании и ассортименте

Страховая компания Пульс отвечает за инновационные разработки в группе Росгосстрах. Фирма на прозрачных условиях осуществляет цифровое страхование без бумаг и поездок в офис. Процесс полностью автоматизирован и занимает не более 5 минут. Клиенты могут застраховать недвижимость, питомцев, оформить полисы от несчастных случаев и заболеваний. Также доступны страховка для путешествий, защита спортсменов и ипотечное страхование.

Преимущества для клиентов

Основными плюсами фирмы можно назвать:

  • быстрые выплаты прямо на карту от 2 дней с подачи документов
  • гибкая настройка параметров страховки
  • удобный электронный страховой полис
  • оплата в формате подписки от 1 дня до года
  • страховая фирма в вашем телефоне с помощью мобильного приложения

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Промокоды Pulse Insure для вашей защиты

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