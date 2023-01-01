Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > PurpleSchool
Перейти в магазин

Промокоды Purple School | Май 2023

Промокоды похожих магазинов
-15% с BeriBuy: цены на ВСЕ курсы еще ниже
Показать код
******
Уникальная возможность экономить с БериБай и научиться новому - для вас ВСЕ курсы со скидкой ... Подробнее > 15%. Чтобы получить скидку, сообщите менеджеру, что есть промокод. Скрыть
Купи выгодно! Скидка -10% на ВСЁ
Показать код
******
С промокодом любые покупки становятся выгоднее. Не суммируется с другими скидками.
Выгода здесь: ваша скидка -5% на любой курс по купону
Показать код
******
Получите скидку -5% на любой курс от школы Otus при использовании промокода! Экономить на ... Подробнее > качественном обучении просто. Скрыть
Скидка 5% от BeriBuy по купону +Гарантия трудоустройства
Показать код
******
Лучшие скидки этого сезона по специальному промокоду от BeriBuy - отличный повод заглянуть за ... Подробнее > современным обучением. Скрыть
Супер выгода: -30% скидка на ВСЕ курсы
Показать скидку
Курсы GeekSchool помогут ребенку узнать теорию и получить практические навыки программирования, ... Подробнее > дизайна и 3D-визуальлизации, а также создания игры и софта. Записывайтесь на обучение и получите скидку до 30% при оплате курсов. Скрыть
Сэкономь! До -30% на курсы
Показать скидку
Ваш прямой путь No-code! Проходите обучение на курсах разработки IT без без знания программного ... Подробнее > кода - вы научитесь создавать сайты, мобильные приложения и не только со скидкой до 30%. Скрыть
Закрытая распродажа: скидки до 60% + гарантированное трудоустройство и 5 курсов в подарок!
Показать скидку
Выбирайте самое выгодное онлайн-обучение, пока действует секретная распродажа со скидками до ... Подробнее > 60%! Школа предлагает гарантированное трудоустройство - либо вам вернут всю стоимость обучения. При покупке любой программы в подарок - 5 курсов на общую сумму около 146 тысяч рублей! Скрыть
SALE до -30%! Лучшие скидки на сегодня на всё обучение!
Показать скидку
Осваивайте новые профессии из сферы программирования вместе с Академией Ката! Вас ждет скидка ... Подробнее > до 30% на любые курсы и программы! Скрыть
SALE! Сегодня скидки до 30% на ВСЁ обучение в Академии TOP!
Показать скидку
Получите профессию веб-разработчика или тестировщика и прокачайте знания на максимум вместе с ... Подробнее > компьютерной Академией TOP со скидкой до 30%! Скрыть
SALE до 30%! Актуальные акции на сегодня + 130 заданий в подарок!
Показать скидку
Обучение на реальных проектах! Успейте купить со скидкой и получайте бесплатно 130 ... Подробнее > интерактивных заданий в онлайн-тренажерах от HTML Academy! Скрыть
Похожие магазины
GeekBrains
Skillbox
Нетология
Компьютерная Академия TOP
Otus
Loftschool
HTML Academy
Code Breaker
Kata Academy
GeekSchool

Purple School: курсы современной разработки DevOps

Научиться всем необходимым навыкам IT-разработки, присоединиться к команде крутых специалистов и делать свои реальные проекты, способные приносить постоянную хорошую прибыль – этому и многому другому можно научиться на полезных курсах известной платформы.

О площадке

Онлайн-школа Purple School обучает более 15 000 учеников по всему миру методам разработки и проектирования по направлениям Backend, Frontend, Mobile и DevOps. Основателем и организатором площадки является Антон Ларичев – специалист с 12-летним стажем работы по смежным профессиям.

Благодаря опыту наставников, учащиеся не только получают сильную теоретическую подготовку, но и закрепляют знания на собственных работоспособных проектах. Не обязательно иметь начальную подготовку или знание основ – программа обучения предусмотрена для изучения с нуля абсолютно любым студентом.

Ключевые особенности платформы:

  • Гарантия на возврат денег – 30 дней
  • Актуальный учебный материал
  • Акции и купон на скидку
  • Неограниченный доступ
  • Бесплатные полезные материалы
  • Персональный наставник

Промокоды для школы PurpleSchool

Промокоды PurpleSchool на выгодные цены

Получите новые навыки и осваивайте новую востребованную профессии, пока действует уникальное предложение – сайт промокодов БериБай приготовил для вас промокоды Purple School, применив которые, вы гарантированно получите скидку.

Бесплатные промокоды Purple School

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина