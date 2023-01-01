Промокоды Purple School | Май 2023
Purple School: курсы современной разработки DevOps
Научиться всем необходимым навыкам IT-разработки, присоединиться к команде крутых специалистов и делать свои реальные проекты, способные приносить постоянную хорошую прибыль – этому и многому другому можно научиться на полезных курсах известной платформы.
О площадке
Онлайн-школа Purple School обучает более 15 000 учеников по всему миру методам разработки и проектирования по направлениям Backend, Frontend, Mobile и DevOps. Основателем и организатором площадки является Антон Ларичев – специалист с 12-летним стажем работы по смежным профессиям.
Благодаря опыту наставников, учащиеся не только получают сильную теоретическую подготовку, но и закрепляют знания на собственных работоспособных проектах. Не обязательно иметь начальную подготовку или знание основ – программа обучения предусмотрена для изучения с нуля абсолютно любым студентом.
Ключевые особенности платформы:
- Гарантия на возврат денег – 30 дней
- Актуальный учебный материал
- Акции и купон на скидку
- Неограниченный доступ
- Бесплатные полезные материалы
- Персональный наставник
Промокоды PurpleSchool на выгодные цены
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