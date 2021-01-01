Самостоятельное изучение английского языка – это удобный вариант для совершенствования своих навыков в домашних условиях. При помощи онлайн-школы Puzzle English можно освоить чтение, письмо и понимание на слух, проходя авторские курсы или видеопазлы. А те, кто используют скидочный промокод, получают хорошую скидку на любые виды занятий в данной школе.

Информация о платформе

Онлайн-платформа Puzzle English нацелена на тех учеников, которые предпочитают самостоятельно осваивать азы английского. Школа отличается большим выбором форматов обучения: можно проходить занятия в виде аудио- и видеопазлов, просматривать каталог транслейтов, использовать каталог грамматики, читать книги на английском.

Также в Puzzle English имеются полноценные курсы с виртуальным учителем по методу Тичера или же авторские курсы с озвучкой и демонстрационными материалами. Стоит отметить ключевые преимущества онлайн-школы Пазл Инглиш:

Курсы для учеников любого уровня, включая дошкольников

Подготовка индивидуального плана занятий

Комплекс упражнений – от грамматики до разговорной речи

Опытные эксперты-преподаватели с практической базой

Puzzle English – промокод для получения скидок

Чтобы онлайн-занятия стали еще доступнее, можно воспользоваться промокодами во время оплаты. Промокод – это комбинация символов, при активации которой покупатель получает скидку, подарочные уроки или другие приятные бонусы. Их создают на короткий срок, чтобы привлечь новых клиентов или поддержать лояльность у текущих. В связи с этим можно потратить много времени, чтобы найти актуальные промокоды – но куда проще забирать код на специальном сервисе BeriBuy. Все представленные здесь купоны ежедневно актуализируются, с их помощью можно получить не только скидки, но и множество других полезных бонусов (бесплатная доставка, подарочные уроки и др.).

Чтобы активировать промокод Пазл Инглиш, можно придерживаться следующих шагов:

Зайдите в каталог сервиса BeriBuy и скопируйте один промокод из имеющихся

Перейдите на сайт школы Puzzle English и определитесь с тем, какие курсы или занятия планируете приобрести

Выбрав подходящий тариф (курсы можно покупать как на год, так и помесячно), в корзине в серой строке «Промокод» вставьте скопированную комбинацию

Как только сумма уменьшится, можно приступать к оплате – промокод успешно активирован

Полезные игры для учеников

Для более продуктивного изучения английских слов и фраз в онлайн-школе Пазл Инглиш можно участвовать в играх (как платно, так и в пробном режиме бесплатно). На выбор доступно сразу пять вариантов мини-игр, в которых можно принимать участие как с друзьями, так и со случайными игроками:

Кроссворды – классическая игра на английском языке

Мастер фраз – произносимую на видео фразу нужно успеть собрать по буквам быстрее всех

Багаж слов – прослушав диктора, нужно собирать слова по буквам и узнавать их перевод

Переводилка дня – короткие цитаты нужно переводить с английского на русский

Дуэль умов – интеллектуальная викторина по азам английского языка

Еще один полезный сервис для учеников – песни. Можно просматривать регулярные обзоры песен с переводами с английского языка в формате видео, а также доступны варианты с караоке. Все зарегистрированные пользователи онлайн-школы Пазл Инглиш могут оставлять в специальной колонке свои вариации художественного перевода любой песни.