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Промокоды Qmarketing Academy | Июль 2022

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Онлайн-школа кАкадемия: обучайтесь современно

Чтобы прокачать карьерные навыки или начать строить бизнес с нуля, стоит пройти прогрессивное обучение основам маркетинга или дизайна. В Qmarketing Academy вас ждет более 300 реальных кейсов и актуальная программа «без воды»!

О компании

Современная платформа– это практикующее маркетинговое агентство, дающее реальные навыки для роста бизнеса или прорыва в собственной карьере. Площадку отличают следующие преимущества:

  • Дружелюбное сообщество предпринимателей и маркетологов
  • Пожизненный доступ для студентов к оплаченным курсам
  • Курсы как для новичков, так и для специалистов с опытом

Qacademy ru онлайн-курсы

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