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О компании
Современная платформа– это практикующее маркетинговое агентство, дающее реальные навыки для роста бизнеса или прорыва в собственной карьере. Площадку отличают следующие преимущества:
- Дружелюбное сообщество предпринимателей и маркетологов
- Пожизненный доступ для студентов к оплаченным курсам
- Курсы как для новичков, так и для специалистов с опытом
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