Промокоды Финансовая Розница | Апрель 2023
Быстрый займ на любые нужды
Там, где срочно нужны деньги в максимально сжатые сроки, есть МКК «Финансовая розница». Ремонт авто, лечение, оплата счетов и совершение важных покупок – все вопросы поможет решить проверенная кредитная организация.
О компании
Проживая в любом субъекте России, граждане могут без труда и проблем заручиться поддержкой в сервисе Финансовая розница – займ на карту можно получить с минимальными требованиями на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Для оформления потребуется предъявление только паспорта, без справок и подтверждения, имущества для залога и поручительства других лиц.
Клиентам гарантированы особые преимущества:
- Гибкий график платежей
- Наличие отсрочки и переноса оплаты
- Программа лояльности и промокоды
- Услуга страхования кредита
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