Промокоды Radical Storage | Август 2023
Сохранность имущества на время поездки
Перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, воспользуйтесь услугами хранения багажа от популярного сервиса и оставайтесь спокойными за имущество на протяжении всей поездки.
О компании
Компания Radical Storage специализируется на предоставлении услуг содержания личных вещей туристов при различных обстоятельствах: командировки, посещение достопримечательностей или экскурсии. Ключевая особенность платформы в том, что заказать онлайн хранение своего багажа можно по фиксированной цене, без доплат и начисления %. Свыше 4500 пунктов по всему миру с гарантией в размере до €3000.
Преимущества для клиента:
- Фиксированная стоимость
- Доступность для бронирования 24/7
- Без ограничений по весу и размеру
Как применить промокоды Radical Storage
Для всех клиентов платформы агрегатор промокодов БериБай приготовил эксклюзивные предложения: при бронировании укажите купон на скидку и оплачивайте стоимость выгодно для бюджета.
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