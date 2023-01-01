Перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, воспользуйтесь услугами хранения багажа от популярного сервиса и оставайтесь спокойными за имущество на протяжении всей поездки.

О компании

Компания Radical Storage специализируется на предоставлении услуг содержания личных вещей туристов при различных обстоятельствах: командировки, посещение достопримечательностей или экскурсии. Ключевая особенность платформы в том, что заказать онлайн хранение своего багажа можно по фиксированной цене, без доплат и начисления %. Свыше 4500 пунктов по всему миру с гарантией в размере до €3000.

Преимущества для клиента: