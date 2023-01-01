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Промокоды Radical Storage | Август 2023

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Сохранность имущества на время поездки

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О компании

Компания Radical Storage специализируется на предоставлении услуг содержания личных вещей туристов при различных обстоятельствах: командировки, посещение достопримечательностей или экскурсии. Ключевая особенность платформы в том, что заказать онлайн хранение своего багажа можно по фиксированной цене, без доплат и начисления %. Свыше 4500 пунктов по всему миру с гарантией в размере до €3000.

Преимущества для клиента:

  • Фиксированная стоимость
  • Доступность для бронирования 24/7
  • Без ограничений по весу и размеру

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