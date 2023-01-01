Промокоды Рэдиссон (Radisson) | Апрель 2023
Radisson Hotel Group: проживание с лучшими удобствами
После долгого и изнурительного путешествия важно выбрать комфортную гостиницу с уютными номерами и доступными ценами. На помощь придет ведущий комплекс с мировым именем и непревзойденной репутацией.
О компании
Свыше 75 лет сеть отелей Рэдиссон предлагает свои услуги в сфере гостиничного бизнеса. Сегодня действуют более 1100 отелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Африке, на Ближнем Востоке. Группа компаний занимает 4 место в индустрии гостиничного бизнеса, по версии журнала Forbes.
Ассортимент
Гостям и партнерам Radisson Hotel Group предлагается колоссальный выбор превосходного и исключительного сервиса от известных брендов – выбирайте подходящий вам вариант на любой случай: для занятия спортом и активного отдыха, бизнес-встреч, семейного отдыха и т.д. Благодаря качественному и понятному интерфейсу, оформить бронирование можно на сайте или в фирменном приложении всего за несколько кликов.
Преимущества сервиса:
- Сеть обслуживания по всему миру
- Скидки и промокоды Рэдиссон
- Высокий уровень обслуживания
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