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Промокоды Рэдиссон (Radisson) | Апрель 2023

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Radisson Hotel Group: проживание с лучшими удобствами

После долгого и изнурительного путешествия важно выбрать комфортную гостиницу с уютными номерами и доступными ценами. На помощь придет ведущий комплекс с мировым именем и непревзойденной репутацией.

О компании

Свыше 75 лет сеть отелей Рэдиссон предлагает свои услуги в сфере гостиничного бизнеса. Сегодня действуют более 1100 отелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Африке, на Ближнем Востоке. Группа компаний занимает 4 место в индустрии гостиничного бизнеса, по версии журнала Forbes.

Ассортимент

Гостям и партнерам Radisson Hotel Group предлагается колоссальный выбор превосходного и исключительного сервиса от известных брендов – выбирайте подходящий вам вариант на любой случай: для занятия спортом и активного отдыха, бизнес-встреч, семейного отдыха и т.д. Благодаря качественному и понятному интерфейсу, оформить бронирование можно на сайте или в фирменном приложении всего за несколько кликов.

Преимущества сервиса:

  • Сеть обслуживания по всему миру
  • Скидки и промокоды Рэдиссон
  • Высокий уровень обслуживания

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Купоны на Рэдиссон

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