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Промокоды Райффайзен Банк | Август 2021

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Райффайзенбанк: надежный банк для бизнеса и жизни

Без банковских услуг современная жизнь практически невозможна. Это оплата услуг, покупки, ипотеки и всевозможные кредиты на крупные приобретения. Среди крупных представителей банковской сферы – Raiffaisen, универсальный российский банк с огромным количеством клиентов.

Информация о банке

Райффайзен – один из крупнейших банков России, является дочерней компанией австрийской группы Raiffeisen Bank International. Он входит в 12 системно значимых банков России, работая с 1996 года. Если изначально специализация была выбрана на коммерческие организации, то сегодня Райффайзен работает и с физическими лицами.

Райффайзенбанк

За время работы организация удостоилась немалого количества наград:

  • В 2018 году банк отличился в номинации «Эталонная работа с состоятельными клиентами» в журнале SPEARS
  • Raiffaisen вошел в топ-3 лучших работодателей России в 2018 году
  • Карта лояльности «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» в 2019 году стала лучшей кобрендинговой картой банка
  • В 2021 году Райффайзен был назван лучшим банком России по мнению Forbes

Популярные продукты от Raiffaisen

Наиболее популярными продуктами от Райффайзен являются дебетовые и кредитные карточки. Лидером среди первых стала дебетовая карта Райффайзен банка с кэшбэком с бесплатным обслуживанием и возвратом 1,5% потраченных средств со всех покупок. Среди кредитных карт можно отметить «110 дней без %» с длительным льготным периодом и ставкой от 9,8%, а также «Кэшбэк на всё» с беспроцентным периодом до 52 дней и начислением cashback 1,5% (как у дебетовой карты).

Среди займов банк тоже предлагает хороший ассортимент: это кредит наличными и кредит на автомобиль, оформление разных видов ипотеки, а также есть возможность рефинансирования текущих кредитов для снижения ставки или получения дополнительных денег.

Райффайзен оказывает услуги страхования, к выбору доступны программы накопительного и инвестиционного страхования, программы для дома и квартиры, от несчастных случаев, для путешествий или автовладельцев. Практически все услуги можно оформить в режиме онлайн, воспользовавшись сайтом банка или мобильным приложением.

Что может дать промокод Райффайзен

Планируя начать знакомство с Raiffeisen или же собираясь оформить очередной банковский продукт, стоит задуматься о возможности получить максимально выгодные условия. Сделать это можно при помощи промокодов – комбинаций с коротким сроком действия.

райффайзенбанк промокод

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У Raiffeisen есть множество полезных продуктов: потребительский кредит, рефинансирование кредита или кредитная карта Райффайзенбанк 110 дней без процентов. Выбирайте то, что нужно вам – и не забывайте пользоваться актуальными промокодами, которые будут размещаться в каталоге сервиса БериБай!

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