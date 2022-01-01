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Промокоды Ракета Деньги | Октябрь 2022

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Промокоды Ракета Деньги: ваш надежный финансовый помощник

От важного ремонта до срочной оплаты обучения – когда деньги нужны срочно, на помощь придет Ракета. Займ на карту оформляется через онлайн-заявку, а деньги приходят на карточку буквально через несколько минут!

О компании

Raketa Dengi – микрофинансовая организация, включенная в Государственный реестр Центробанка. Здесь получить микрозайм без подтверждения дохода, залогов и поручителей можно на карты VISA, MasterCard и МИР, а также наличными в системах Контакт или Unistream. Гасить заем можно разными способами, через QIWI-кошелек, систему Контакт, в салонах сотовой связи, наличными в терминалах МКБ, картой и на сайте и др.

Из отличительных особенностей платформы:

  • Сумма от 1 до 15 тысяч для первого займа, и до 80 – для повторных
  • Сроки от 5 дней до 18 недель
  • Ставка всего от 0 до 1% ежедневно
  • Круглосуточный прием и рассмотрение заявок

Ракета деньги займ на карту

Требования к потенциальным клиентам несложные: достаточно быть в возрасте от 20 лет, проживать в России, иметь паспорт РФ, телефон, почту и банковскую карту для получения средств.

Промокоды Raketa dengi – ваша доступная экономия

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Raketa dengi промокод

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