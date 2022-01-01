Промокоды Ракета Деньги | Октябрь 2022
Промокоды Ракета Деньги: ваш надежный финансовый помощник
От важного ремонта до срочной оплаты обучения – когда деньги нужны срочно, на помощь придет Ракета. Займ на карту оформляется через онлайн-заявку, а деньги приходят на карточку буквально через несколько минут!
О компании
Raketa Dengi – микрофинансовая организация, включенная в Государственный реестр Центробанка. Здесь получить микрозайм без подтверждения дохода, залогов и поручителей можно на карты VISA, MasterCard и МИР, а также наличными в системах Контакт или Unistream. Гасить заем можно разными способами, через QIWI-кошелек, систему Контакт, в салонах сотовой связи, наличными в терминалах МКБ, картой и на сайте и др.
Из отличительных особенностей платформы:
- Сумма от 1 до 15 тысяч для первого займа, и до 80 – для повторных
- Сроки от 5 дней до 18 недель
- Ставка всего от 0 до 1% ежедневно
- Круглосуточный прием и рассмотрение заявок
Требования к потенциальным клиентам несложные: достаточно быть в возрасте от 20 лет, проживать в России, иметь паспорт РФ, телефон, почту и банковскую карту для получения средств.
Промокоды Raketa dengi – ваша доступная экономия
Обязательно используйте актуальный купон на скидку, чтобы оформить в МФО Ракета Деньги займ на карту на персональных условиях. Сниженная ставка или бонусные суммы ждут тех, кто найдет на проверенном сайте BeriBuy промокод и подаст заявку на кредит с указанием данного кода! С BeriBuy экономить просто!
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