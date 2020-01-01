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Промокоды Ральф Рингер | Ноябрь 2020

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Ralf Ringer

Промокод Ральф Рингер позволит купить качественную обувь со скидкой в любое время. Не ждите акции или распродажи. Чем раньше вы начнете ходить в удобных туфлях или ботинках, тем лучше.

 

О Бренде Ральф Рингер

 

Это название часто появляется в рейтингах лучшей обуви. У бренда есть фанаты, которые год за годом скупают одни и те же пары.

 

И даже они не всегда знают, что это российский производитель. Бренд пытается сойти за творение других стран, как это делают многие местные марки.


ральф рингер интернет магазин

 

 

 

Обувь Ральф Рингер, представленная в интернет-магазине, не только разрабатывается, но и полностью создается в России. У сети три собственных завода: в Москве, Владимире и Зарайске. Товары продаются по всей России, в 150 монобрендовых магазинах.

 

 

 

Обманчивое впечатление создает сама продукция и название магазина. На деле никакого Ральф Рингера, основателя обувной компании, не существует.

 

 

Настоящий владелец, Андрей Бережный, просто соединил популярное в Германии мужское имя и слово боец на немецком языке. Получился звучный и запоминающийся бренд.

 

 

Преимущества обуви от Ральф Рингер

 

Здесь действительно сделана хорошая работа. Обувь Ральф Рингер ставят в один ряд с мировыми брендами. Правда, стоит отметить, что не все модели столь удачны, хотя производитель делает все зависящее от него:

  • Компания использует натуральные материалы и качественную фурнитуру.

  • Для создания колодок она изучила 10 тыс. пар ног.

  • Они делают обувь для полной и узкой ступни.

Дизайнеры здесь тоже поработали. Вы всегда найдете пару, которая следует модным тенденциям.

 

Хотя акцент все-таки сделан на классику. Есть модели, которые актуальны уже 5–6 лет, и будут такими еще долго в будущем.

 

 

Бренд отказался от персонального стиля. Вместо этого они делают универсальную обувь, которая подойдет большинству.

 

 

Ассортимент магазина Ральф Рингер

 

Больший упор здесь сделан на мужскую коллекцию. В магазине вы найдете повседневную и классическую обувь, летние и зимние варианты.


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Женских и детских моделей меньше. Если хотите базовую модель, заходите на сайт. Если интересно что-то уникальное, присмотритесь к другим брендам.

 

 

 

Кроме обуви, в магазине продаются аксессуары и сумки. И вновь, выбор не огромен, но есть 5–6 популярных моделей.

 

 

Как получить промокод Ralf Ringer?

 

Теперь о самом интересном. Как экономить в интернет-магазине? Здесь регулярно проводят акции и распродажи, но самые популярные модели редко попадают в список товаров со сниженной ценой.


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Ищите другие варианты. Подскажем, самый простой — это купон Ральф Рингер. Он даст скидку на любую покупку, только найдите подходящий код.

 

 

 

Чтобы это сделать зайдите на сайт БериБай. Скопируйте здесь промокод, вставьте его в одноименную строку корзины. Вот и все. Сумма покупки обновится автоматически.


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На сайте вы не только найдете промокод, но и получите новости о распродажах, акциях, скидках. Следите за обновлениями.

 

 

 

Как получить кэшбэк Ральф Рингер?

 

Мы собираем для вас интересные предложения со скидками, но есть и другие способы экономить на покупках в интернете. Здесь вы получите кэшбэк из сотен магазинов.

 

Вверху страницы есть уникальная ссылка. Кликните и зайдите на сайт. Оформите заказ, оплатите, а когда придет посылка, проверьте бонусный счет.

 

 

На нем появится процент от потраченной суммы. Вы легко выведите эти деньги на счет своей карты.

 

 

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