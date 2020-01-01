Промокоды Ральф Рингер | Ноябрь 2020
Ralf Ringer
Промокод Ральф Рингер позволит купить качественную обувь со скидкой в любое время. Не ждите акции или распродажи. Чем раньше вы начнете ходить в удобных туфлях или ботинках, тем лучше.
О Бренде Ральф Рингер
Это название часто появляется в рейтингах лучшей обуви. У бренда есть фанаты, которые год за годом скупают одни и те же пары.
И даже они не всегда знают, что это российский производитель. Бренд пытается сойти за творение других стран, как это делают многие местные марки.
Обувь Ральф Рингер, представленная в интернет-магазине, не только разрабатывается, но и полностью создается в России. У сети три собственных завода: в Москве, Владимире и Зарайске. Товары продаются по всей России, в 150 монобрендовых магазинах.
Обманчивое впечатление создает сама продукция и название магазина. На деле никакого Ральф Рингера, основателя обувной компании, не существует.
Настоящий владелец, Андрей Бережный, просто соединил популярное в Германии мужское имя и слово боец на немецком языке. Получился звучный и запоминающийся бренд.
Преимущества обуви от Ральф Рингер
Здесь действительно сделана хорошая работа. Обувь Ральф Рингер ставят в один ряд с мировыми брендами. Правда, стоит отметить, что не все модели столь удачны, хотя производитель делает все зависящее от него:
- Компания использует натуральные материалы и качественную фурнитуру.
- Для создания колодок она изучила 10 тыс. пар ног.
- Они делают обувь для полной и узкой ступни.
Дизайнеры здесь тоже поработали. Вы всегда найдете пару, которая следует модным тенденциям.
Хотя акцент все-таки сделан на классику. Есть модели, которые актуальны уже 5–6 лет, и будут такими еще долго в будущем.
Бренд отказался от персонального стиля. Вместо этого они делают универсальную обувь, которая подойдет большинству.
Ассортимент магазина Ральф Рингер
Больший упор здесь сделан на мужскую коллекцию. В магазине вы найдете повседневную и классическую обувь, летние и зимние варианты.
Женских и детских моделей меньше. Если хотите базовую модель, заходите на сайт. Если интересно что-то уникальное, присмотритесь к другим брендам.
Кроме обуви, в магазине продаются аксессуары и сумки. И вновь, выбор не огромен, но есть 5–6 популярных моделей.
Как получить промокод Ralf Ringer?
Теперь о самом интересном. Как экономить в интернет-магазине? Здесь регулярно проводят акции и распродажи, но самые популярные модели редко попадают в список товаров со сниженной ценой.
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Как получить кэшбэк Ральф Рингер?
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