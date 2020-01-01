Ralf Ringer

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О Бренде Ральф Рингер

Это название часто появляется в рейтингах лучшей обуви. У бренда есть фанаты, которые год за годом скупают одни и те же пары.

И даже они не всегда знают, что это российский производитель. Бренд пытается сойти за творение других стран, как это делают многие местные марки.





Обувь Ральф Рингер, представленная в интернет-магазине, не только разрабатывается, но и полностью создается в России. У сети три собственных завода: в Москве, Владимире и Зарайске. Товары продаются по всей России, в 150 монобрендовых магазинах.

Обманчивое впечатление создает сама продукция и название магазина. На деле никакого Ральф Рингера, основателя обувной компании, не существует.

Настоящий владелец, Андрей Бережный, просто соединил популярное в Германии мужское имя и слово боец на немецком языке. Получился звучный и запоминающийся бренд.

Преимущества обуви от Ральф Рингер

Здесь действительно сделана хорошая работа. Обувь Ральф Рингер ставят в один ряд с мировыми брендами. Правда, стоит отметить, что не все модели столь удачны, хотя производитель делает все зависящее от него: