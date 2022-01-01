Отработка асан, медитации и домашний фитнес сегодня активно набирают популярность. Чтобы тренировки и практики были приятными и продуктивными, выбирайте экологичные товары от магазина Ramayoga.

О площадке

Ramayoga – онлайн-маркет, помогающий людям осваивать йогические практики. Здесь можно найти все необходимое за считанные секунды: и для самостоятельных занятий, и в качестве подарка для тех, кто увлекается йогой. В ассортименте представлены:

Коврики и гамаки

Одежда и аксессуары для фитнеса

Доски Садху

Благовония и ароматерапия

Литература, карты Таро, сувенирная продукция

Товары для здоровья и здоровое питание

В лидерах продаж – коврик для йоги Mandala Blue Germany, который отличается качественной сцепкой с любыми поверхностями.