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Промокоды RANDEWOO | Февраль 2021
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Randewoo промокод: как купить косметику и парфюмерию выгоднее

Парфюмерия, косметика и ароматы для дома – подобные покупки каждый из нас совершает регулярно. Заглянув в интернет-магазин Randewoo, можно подобрать средства на любой вкус. А если применить промокод на первый заказ, то уже с первой покупки вы получите выгодную экономию средств.

Кратко о компании

Открытие интернет-магазина Рандеву состоялось в 2008 году. Изначально площадка предлагала покупателям парфюмерию и косметические средства. После нескольких лет развития было решено расширить линейку товаров и добавить товары «для ногтей», «для бритья», «для усов и бороды». Для покупателей представлено множество вариантов оплаты и доставки, также предусмотрена возможность возврата товара в случае, если он не подошел по каким-либо параметрам.

randewoo интернет магазин парфюмерии

Сегодня данный интернет-магазин содержит в своем каталоге свыше 180 тысяч товаров и более 5 тысяч брендов косметики и парфюмерии. Более миллиона клиентов по России уже получили свои заказы. С быстрой доставкой на дом можно приобрести:

  • Уходовые средства, декоративную косметику и аксессуары для ногтей
  • Массажеры, косметологические аппараты, БАДы
  • Украшения, изделия из кожи, все для хобби и творчества
  • Мужские средства, табачные аксессуары, все для бороды и усов, для бритья
  • Домашние товары, продукция для детей разных возрастов, и др.

Чем выгодны купон и промокод Рандеву

Просматривая каталог онлайн-магазина, хочется приобрести многое из представленного. Но финансовая сторона зачастую оставляет желать лучшего, приходится ограничивать себя в выборе нового аромата или туши для ресниц. В таких случаях можно неплохо сэкономить, используя купоны или так называемые промокоды.

Любой промокод в Рандеву интернет-магазин представляет собой буквенно-цифровое сочетание, действующее короткий срок и дающее покупателю один из следующих вариантов бонусов:

  • Бесплатная или льготная доставка
  • Подарок к заказу (например, 3 товара по цене 2)
  • Скидка (конкретная сумма или процент от стоимости заказа)

Чтобы воспользоваться купоном, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • Найти и скопировать код на специальной площадке
  • Перейти в магазин Рандеву и добавить в корзину все интересующие вас товары
  • Перейдя к оформлению заказа в корзине, вставить код в специальную строку
  • Проверить, чтобы код сработал (изменилась сумма с учетом скидки, либо появились данные о других бонусных условиях)

промокод рандеву

Aroma Box – оригинальный подарок на любой вкус

Randewoo.ru, интернет-магазин парфюмерии и косметики, предлагает интересный вариант для тех, кто подбирает оригинальный презент для близких. В разделе «Aroma Box» собраны различные наборы парфюмерии в презентабельных упаковках. Здесь можно найти набор селективных ароматов для нее и для него, топ ароматов от различных брендов, а также подборки парфюмерии с ароматом цитруса, кожаные, восточные, летние и древесные вариации.

подарочный набор

Для тех, кто станет частым клиентом Рандеву, приятным бонусом станет возможность получить регулярно увеличивающуюся скидку. Как только покупатель совершает покупки на общую сумму 1 тысяча рублей, он получает скидку 3%. После накоплений до 3 тысяч скидка увеличивается до 6%, после 8 тысяч – до 9% и при максимальном накоплении суммы покупок от 16 тысяч рублей – 12% скидки. Для учета скидок обязательно совершать онлайн-заказы с одного и того же личного кабинета. Также важно учитывать, что накопления не учитываются при покупке товаров из раздела «распродажа».

Акции и распродажи для любимых клиентов

Планируя покупку в Рандеву, обязательно загляните в разделы «акции» и «Sale». Сюда регулярно попадают все текущие товары со скидками, выгодные акции с подарками при покупке определенных категорий продукции. Стоит отметить, что большая часть акций совмещается с упомянутыми выше промокодами – таким образом, покупатель может удваивать свою выгоду при каждом онлайн-заказе парфюмерии или качественной косметики крупных брендов.

купон рандеву

При желании, покупатели могут подписаться на рассылку новостей и свежих предложений от популярного интернет-маркета Randewoo. Это поможет не упустить хорошие предложения и в числе первых приобретать яркие ароматы или омолаживающие маски для лица по доступным ценам.

Рандеву - интернет-магазин парфюмерии, качественной косметики и домашних товаров на любой вкус. Качественный европейский сервис и оперативная доставка приятно дополнят финансовую выгоду от использования промокода во время вашего онлайн-заказа. Получайте максимум приятных впечатлений от покупок!

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