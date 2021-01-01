Промокоды RANDEWOO | Февраль 2021
Randewoo промокод: как купить косметику и парфюмерию выгоднее
Парфюмерия, косметика и ароматы для дома – подобные покупки каждый из нас совершает регулярно. Заглянув в интернет-магазин Randewoo, можно подобрать средства на любой вкус. А если применить промокод на первый заказ, то уже с первой покупки вы получите выгодную экономию средств.
Кратко о компании
Открытие интернет-магазина Рандеву состоялось в 2008 году. Изначально площадка предлагала покупателям парфюмерию и косметические средства. После нескольких лет развития было решено расширить линейку товаров и добавить товары «для ногтей», «для бритья», «для усов и бороды». Для покупателей представлено множество вариантов оплаты и доставки, также предусмотрена возможность возврата товара в случае, если он не подошел по каким-либо параметрам.
Сегодня данный интернет-магазин содержит в своем каталоге свыше 180 тысяч товаров и более 5 тысяч брендов косметики и парфюмерии. Более миллиона клиентов по России уже получили свои заказы. С быстрой доставкой на дом можно приобрести:
- Уходовые средства, декоративную косметику и аксессуары для ногтей
- Массажеры, косметологические аппараты, БАДы
- Украшения, изделия из кожи, все для хобби и творчества
- Мужские средства, табачные аксессуары, все для бороды и усов, для бритья
- Домашние товары, продукция для детей разных возрастов, и др.
Чем выгодны купон и промокод Рандеву
Просматривая каталог онлайн-магазина, хочется приобрести многое из представленного. Но финансовая сторона зачастую оставляет желать лучшего, приходится ограничивать себя в выборе нового аромата или туши для ресниц. В таких случаях можно неплохо сэкономить, используя купоны или так называемые промокоды.
Любой промокод в Рандеву интернет-магазин представляет собой буквенно-цифровое сочетание, действующее короткий срок и дающее покупателю один из следующих вариантов бонусов:
- Бесплатная или льготная доставка
- Подарок к заказу (например, 3 товара по цене 2)
- Скидка (конкретная сумма или процент от стоимости заказа)
Чтобы воспользоваться купоном, необходимо выполнить несколько простых действий:
- Найти и скопировать код на специальной площадке
- Перейти в магазин Рандеву и добавить в корзину все интересующие вас товары
- Перейдя к оформлению заказа в корзине, вставить код в специальную строку
- Проверить, чтобы код сработал (изменилась сумма с учетом скидки, либо появились данные о других бонусных условиях)
Aroma Box – оригинальный подарок на любой вкус
Randewoo.ru, интернет-магазин парфюмерии и косметики, предлагает интересный вариант для тех, кто подбирает оригинальный презент для близких. В разделе «Aroma Box» собраны различные наборы парфюмерии в презентабельных упаковках. Здесь можно найти набор селективных ароматов для нее и для него, топ ароматов от различных брендов, а также подборки парфюмерии с ароматом цитруса, кожаные, восточные, летние и древесные вариации.
Для тех, кто станет частым клиентом Рандеву, приятным бонусом станет возможность получить регулярно увеличивающуюся скидку. Как только покупатель совершает покупки на общую сумму 1 тысяча рублей, он получает скидку 3%. После накоплений до 3 тысяч скидка увеличивается до 6%, после 8 тысяч – до 9% и при максимальном накоплении суммы покупок от 16 тысяч рублей – 12% скидки. Для учета скидок обязательно совершать онлайн-заказы с одного и того же личного кабинета. Также важно учитывать, что накопления не учитываются при покупке товаров из раздела «распродажа».
Акции и распродажи для любимых клиентов
Планируя покупку в Рандеву, обязательно загляните в разделы «акции» и «Sale». Сюда регулярно попадают все текущие товары со скидками, выгодные акции с подарками при покупке определенных категорий продукции. Стоит отметить, что большая часть акций совмещается с упомянутыми выше промокодами – таким образом, покупатель может удваивать свою выгоду при каждом онлайн-заказе парфюмерии или качественной косметики крупных брендов.
При желании, покупатели могут подписаться на рассылку новостей и свежих предложений от популярного интернет-маркета Randewoo. Это поможет не упустить хорошие предложения и в числе первых приобретать яркие ароматы или омолаживающие маски для лица по доступным ценам.
Рандеву - интернет-магазин парфюмерии, качественной косметики и домашних товаров на любой вкус. Качественный европейский сервис и оперативная доставка приятно дополнят финансовую выгоду от использования промокода во время вашего онлайн-заказа. Получайте максимум приятных впечатлений от покупок!
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