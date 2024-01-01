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Промокоды re-feel | Декабрь 2024

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В условиях частого стресса и быстрого ритма жизни важно иметь доступ к продуктам, которые поддерживают здоровье и гармонию. Многие ищут решение, которое поможет улучшить самочувствие и повысить энергию. Данный бренд предлагает продукцию, которая решает эту задачу, а также дарит возможность сэкономить с промокодом.

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О компании

re-feel — интернет-магазин, который создает функциональные продукты и саплименты для современных людей. Площадка предлагает широкий ассортимент товаров, включая re-feel кофе, ароматы для дома, функциональные напитки, биологически активные добавки, коллаген и протеин.

Преимущества:

  • Тщательно отбираемые ингредиенты со всего мира.
  • Собственное производство в Санкт-Петербурге.
  • Энергетические напитки без сахара в формате wellness-бара.
  • Регулярные офлайн-мероприятия, POP-UP магазины и экспертный подкаст о wellness.
  • Активное развитие комьюнити через социальные сети и СМИ.

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