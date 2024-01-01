Промокоды re-feel | Декабрь 2024
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Промокоды re-feel — сила природы в каждом продукте
В условиях частого стресса и быстрого ритма жизни важно иметь доступ к продуктам, которые поддерживают здоровье и гармонию. Многие ищут решение, которое поможет улучшить самочувствие и повысить энергию. Данный бренд предлагает продукцию, которая решает эту задачу, а также дарит возможность сэкономить с промокодом.
О компании
re-feel — интернет-магазин, который создает функциональные продукты и саплименты для современных людей. Площадка предлагает широкий ассортимент товаров, включая re-feel кофе, ароматы для дома, функциональные напитки, биологически активные добавки, коллаген и протеин.
Преимущества:
- Тщательно отбираемые ингредиенты со всего мира.
- Собственное производство в Санкт-Петербурге.
- Энергетические напитки без сахара в формате wellness-бара.
- Регулярные офлайн-мероприятия, POP-UP магазины и экспертный подкаст о wellness.
- Активное развитие комьюнити через социальные сети и СМИ.
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