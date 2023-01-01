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Промокоды СберУслуги | Май 2023

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СберУслуги: ремонт квартир от проекта до отделки

Ремонт – это сложный и затратный процесс, требующий специфичных знаний и навыков по его проведению, затрат на материалы и огромного количества времени на реализацию задумок. Но есть решение сделать все гораздо быстрее, проще и надежнее.

О платформе

Сервис СберУслуги предлагает клиентам услуги по разумным ценам, с привлечением опытных и надежных специалистов. Персональный менеджер будет сопровождать клиента до выполнения всего объема и ответит на любые вопросы. Специалисты проходят юридическую проверку и предоставляют гарантию на свои работы.

Ваши преимущества:

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  • Защищенные платежи
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